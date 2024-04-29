東非吉布地遣返遭北京制裁英國議員 恐受中國影響

遭北京制裁的英國資深國會議員勞頓揭露，他近日按規劃搭機抵達東非國家吉布地時，不僅遭拒絕入境、拘留約7小時，最後更在未被告知理由的情況下遭遣返。他認為這與中國在吉布地的龐大影響力有關。

勞頓（Tim Loughton）示警，若西方不及早「醒來」、正視北京的邪惡觸角廣及海外各處，類似案例未來恐發生在其他有中國撐腰、或中國在當地享有巨大影響力的國家。

保守黨籍的勞頓自1997年擔任國會議員至今，多年來是下議院內政委員會成員，曾短暫進入政府任官。

他是以對北京強硬著稱的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員。2021年，北京以散布關於新疆人權侵害事件的「虛假訊息」為由，宣布制裁7名英國國會議員，勞頓是其中一位。

今年3月下旬，英國政府點名中國曾在2021年對英國國會議員發動網路攻擊，勞頓也是中方下手目標之一，且曾為此聽取英國安全事務官員閉門簡報。

他昨天晚間為英國「每日電訊報」（DailyTelegraph）獨家撰文，分享在吉布地（Djibouti）的經歷。

據勞頓自述，他4月稍早結束訪問索馬利蘭，轉往吉布地，原定停留約24小時，行程規劃包括與派駐當地的英國大使會面。根據吉布地及英國政府資訊，英國公民可按規定申請落地簽。不過，簡便的入境簽證申請程序顯然不適用遭北京制裁的英國國會議員。

吉布地官員查驗勞頓的護照和所有必要文件後，把他帶到一個角落，讓他枯等約一個小時。隨後，他被帶到一個房間，房門很快被鎖上。他在房內待了一個多小時，沒有飲食、沒有無線網路，也沒有任何人向他說明為何遭如此對待。

遭拘留近3小時後，3名吉布地移民事務官員告訴勞頓，「有問題發生」，但未具體說明「問題」為何。官員僅表示，勞頓不得入境，且必須搭下一班、約4小時後起飛的班機離境。勞頓甚至不清楚自己行李的下落。

後來，勞頓終於成功連上機場無線網路，並連繫英國大使館。副大使為勞頓帶來洋芋片、餅乾、飲料等糧食，但就連副大使也無法解救勞頓脫身。勞頓告訴「每日電訊報」，在機場人員護送下，他最後搭晚間7時左右的班機離境。

「每日電訊報」報導，勞頓已向資深英國外交副大臣密契爾（Andrew Mitchell）反映相關情況，並透過英國外交部向吉布地駐英大使表達抗議。英方正尋求吉布地方面解釋。

根據報導，這是英國公民首次遭吉布地官方如此對待。

中國在非洲持續擴大影響力。勞頓指出，自2000年以來，中國已在非洲參與建設約100座港口。在吉布地，中國贊助興建外交部大樓、醫院，現在甚至要打造非洲第一座太空發射場，可發射衛星和火箭。

2017年，中國正式啟用在吉布地的海軍基地，這是共軍第一個海外軍事基地。勞頓指出，常駐當地的共軍成員已多達2000人，且共軍已在當地興建容許航空母艦停靠的基礎設施。

吉布地是債務累積金額最高的非洲國家之一，中國則是吉布地最大債主。根據國際貨幣基金組織（IMF）的資料，吉布地對中國累計債務超過14億美元（約新台幣460億元），約占吉布地國內生產毛額（GDP）45%。對中國的經濟和財政依賴也反映在吉布地於聯合國等多邊組織積極展現對中國的支持。

勞頓在文章中也提到國際社會應更加支持索馬利蘭。他說，訪問索馬利蘭期間，他聽到許多關於中國威脅的言論。

他提到，索馬利蘭承認台灣是主權國家，而隨著索馬利蘭與崛起中的非洲經濟強權衣索比亞經貿關係日益強健、索馬利蘭提供衣索比亞穩定的出海口，衣索比亞正考慮正式承認索馬利蘭的獨立國家地位。勞頓認為，這將為西方國家正式承認索馬利蘭鋪路。

現有約620萬名居民的索馬利蘭於1991宣布自索馬利亞獨立，但其獨立國家地位未被多數國家承認。

勞頓指出，對中國而言，索馬利蘭是威脅，原因包括索馬利蘭的戰略地位，以及蓬勃發展的港口等基礎設施與經濟建設，一再挑戰中國在區域內的投資利益、軍事野心和外交布局。

勞頓在文中提到，中國與吉布地是利益共同體，眼見索馬利蘭持續發展，吉布地企圖從中方獲取更多好處，而當一位對索馬利蘭表達強力支持、高調示警中國對區域內國家真正意圖的英國國會議員現身吉布地，吉布地自然會透過找這位議員麻煩，討好吉布地的最大金主中國。