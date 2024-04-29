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蘇格蘭首席大臣尤沙夫辭職 政局陷入渾沌有利工黨

中央社／ 倫敦29日綜合外電報導

蘇格蘭首席大臣尤沙夫撕毀與綠黨的聯合執政協議、引發一週亂局後，今天宣布辭職。這進一步開啟英國在野工黨於預期今年稍晚舉行的全國大選在其原大本營蘇格蘭奪回失土的機會。

路透社報導，尤沙夫（Humza Yousaf）原本本週稍晚預期面臨蘇格蘭議會的不信任投票，他在確定未能取得足夠支持票數後，決定辭去獨派執政黨蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）黨魁一職。

尤沙夫從施特金（Nicola Sturgeon）手中接下蘇格蘭民族黨黨魁及蘇格蘭首席大臣職位才剛滿一年不久，如今他說，現在該是由其他人來領導蘇格蘭政府的時候。

蘇格蘭民族黨自從發生一起募款醜聞及施特金去年辭去黨魁後，前途便陷入困境。此外，對於該提出多麼進步派的宣傳口號來贏回選民，蘇格蘭民族黨也內鬥不斷。

尤沙夫一方面要保衛聯合政府的進步派施政，另方面又要顧及一些民族主義派人士要求拋下性別認同改革、把焦點重新擺在經濟上。他卻未能從中取得平衡來保住自身職位。

蘇格蘭民族黨經歷17年執政後，如今正在流失民眾支持。英國民調公司輿觀（YouGov）本月稍早指出，若是舉行英國國會選舉，在蘇格蘭有意投給工黨（Labour Party）的選民比例已經超越蘇格蘭民族黨，創10年來首見。

工黨在蘇格蘭聲勢捲土重來，也讓英國首相蘇納克（Rishi Sunak）帶領的保守黨（Conservative Party）面臨更大挑戰。保守黨目前在全英國民調中支持率遙遙落後工黨。

蘇格蘭議會如今須在28天內選出新的首席大臣，蘇格蘭民族黨前黨魁史文尼（John Swinney）及曾與尤沙夫競爭黨魁的對手福布斯（Kate Forbes）被視為是可能接班人。若屆時蘇格蘭民族黨仍無法推出一位足以獲得議會支持的新黨魁，議會就得面臨改選。

職位 英國 蘇格蘭

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