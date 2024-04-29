快訊

藍白立委要求監院調查涉輔選案 陳菊：遺憾與憂心

大陸海警今再於金門海域執法巡查 公布喊話我方海巡艇42秒影片

南非5月大選將至 長年執政黨恐失去多數席位

中央社／ 約翰尼斯堡29日綜合外電報導

南非將在下個月舉行大選，可能為國內帶來30年來最重大的政治變革，因為執政黨「非洲民族議會」（ANC）恐將失去議會多數席位。

法新社報導，南非超過2700萬選民已登記參加5月29日大選投票，準備選出新一屆國民議會（NationalAssembly）議員，接著將由共400席的國民議會議員選出總統。

在南非已故反種族隔離指標人物曼德拉（NelsonMandela）帶頭反抗白人少數統治後，他所屬的「非洲民族議會」自1994年國內首次舉行不分種族的民主大選以來，每次都在全國選舉中輕鬆贏得50%以上選票。

但這種情況可能即將改變。

由於人們日益對「非洲民族議會」的執政感到失望，其民調表現並不樂觀，批評者指出，「非洲民族議會」未能兌現許多承諾。

71歲的南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）27日為「非洲民族議會」辯護，稱如今的南非「絕對比30年前好得多」。

他提及，南非在平等和受教育機會方面取得進步，展開旨在解決種族不平等的土地改革，還有進行房屋和醫院的建設。

但當地失業率高達32%，犯罪率仍高得驚人，鐵路、公路、港口及發電站等基礎建設老化，拖累了南非這個非洲工業化程度最高的經濟體，全國6200萬人口還經常面臨停水和停電問題。

根據世界銀行（World Bank）資料，南非是世界上貧富差距最大的國家。

「非洲民族議會」還因一系列腐敗醜聞名譽受損，2021年地方選舉得票率首次未過半，跌破具象徵性意義的50%門檻。

民調機構易普索（Ipsos）上週公布的民調顯示，「非洲民族議會」的支持度僅略高於40%。

南非 民調 非洲

延伸閱讀

「義烏指數」預測曾失靈 當地商家對美國大選低調應對

南非慶民主30年 就業、教育仍有未逮

影／籲民進黨團停止造謠 黃珊珊：沒禮貌的執政黨

幫派槍戰猖獗 南非非營利組織擬推「防彈公園」護孩童安全

相關新聞

日本雲霄飛車緊急停止 18乘客沿高空軌道疏散

日本北海道留壽都村的「留壽都度假村」內的遊樂園，今天下午一座雲霄飛車發生緊急停止事件，列車上的18名乘客因此從軌道旁的階...

索羅門群島國會5／2選新總理 親中政府受考驗

（中央社索羅門群島首都荷尼阿拉29日綜合外電報導）南太平洋島國索羅門群島本月舉行的國會大選，包括現任親中政府在內，無政黨...

首次朝野會談！南韓最大在野黨魁李在明要求尹錫悅普發25萬韓元紓困金

南韓執政黨國民力量4月上旬在國會大選遭遇重大挫敗後，南韓總統尹錫悅和最大在野黨共同民主黨黨魁李在明29日下午於總統府舉行...

Po放閃照還是公開現身？威廉凱特今慶祝結婚13周年！

美國太陽報報導，英國王室威廉王子和凱特王妃29日迎來結婚第13周年紀念日，按照慣例將在社群媒體分享甜蜜放閃照。從英王查理...

俄國瓦格納傭兵動向曝光！成千上萬兵力投誠普亭重操舊業

POLITICO報導，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首領普里格津（Yevgeny Prigoz...

日本國會議員團視察釣魚台 中日海警對峙

根據日本放送協會（NHK）報導，自民黨副秘書長、前防衛大臣稻田朋美等5名國會議員上週六（4月27日）造訪了尖閣諸島（中國稱釣魚島列嶼）周邊海域，並透過無人機對島嶼及附近區域進行視察。 稻田朋美表

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。