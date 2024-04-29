分析：歐洲頻曝光間諜案 凸顯對中國不再天真

中共領導人習近平即將出訪歐洲前夕，近來德英與瑞典相繼曝光間諜案，分析指出，往昔歐洲曾完全否認中國間諜構成的危險，如今不再那麼天真，著重捍衛歐洲利益。

綜合美國之音與紐約時報中文網今天報導，歐洲上週驚傳3起中國間諜案，當中6人被控，其中2人在英國，4人在德國，隨後歐盟突擊檢查位於波蘭與荷蘭的中國安檢設備供應商同方威視（Nuctech）歐洲辦公室。

此外，本月初瑞典驅逐旅居當地20年的中國籍「記者」，因懷疑她對國家安全構成威脅。

歐洲陷入諜影幢幢的氛圍正值習近平即將訪歐前夕，研究中國問題的專家說，那些指控和上週的連串訴訟，並非表明中國政府正在加強間諜活動，而是歐洲國家加大回應中國間諜活動的力度。

像是英國的中國問題專家索萊（Martin Thorley）即表示：「各國已被迫面對現實。」並說往昔前首相卡麥隆（David Cameron）主政期間，鼓吹中英友誼的「黃金時代」，使得中國輕易買通英國政商人脈，如今被嘲笑是「金牌錯誤」。

而德國安全部門自2022年以來，即不斷公開警告信任中國的風險。德國「聯邦憲法保護局」（BfV）局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）於俄羅斯入侵烏克蘭後曾說：「俄羅斯是風暴，中國是氣候變化。」

這個德語縮寫BfV的機構去年夏天曾不尋常示警：「近年來，中國政府和政黨的領導層已顯著加大了獲取高質量政治信息和影響國外決策過程的力度。」

捷克智庫國際事務協會（AMO）中國事務研究員卡拉斯蔻娃（Ivana Karaskova）表示，多年來，歐中不時在貿易問題上出現爭執然後和解，現在歐洲「已對中國失去了耐心」。

她說，雖然中國在歐盟仍有堅定盟友，尤其是匈牙利，但歐洲的立場已在轉變，往昔曾對中國間諜活動和影響恐構成的危險「完全否認」，如今「採取了不再那麼天真的觀點，要在中國面前捍衛歐洲利益」。

英國情報界負責人曾估計，中國光是在英國就布建2萬人替他們的情報機構效力，並透過求職平台領英（LinkedIn）等收集情資。

英國公民韓飛龍（Peter Humphrey）曾替製藥公司葛蘭素史克（GlaxoSmithKline, GSK）開展盡職調查被中國指控非法獲取個資，而與妻子在上海的監獄裡被關2年。

卡麥隆2013年帶團訪上海，韓飛龍當時正關在監獄裡，他回憶：「因為商業利益，英國政府高層沒人願意聽到有關中國的壞話。令人作嘔。」

韓飛龍表示：「我們花了太長的時間才清醒過來，終於看到了一些行動。」