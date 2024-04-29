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日本雲霄飛車緊急停止 18乘客沿高空軌道疏散

中央社／ 東京29日綜合外電報導
日本北海道留壽都村的「留壽都度假村」內的遊樂園，今天下午一座雲霄飛車發生緊急停止事件，列車上的18名乘客因此從軌道旁的階梯疏散。所幸無人受傷。情境示意圖。圖／Ingimage
日本北海道留壽都村的「留壽都度假村」內的遊樂園，今天下午一座雲霄飛車發生緊急停止事件，列車上的18名乘客因此從軌道旁的階梯疏散。所幸無人受傷。情境示意圖。圖／Ingimage

日本北海道留壽都村的「留壽都度假村」內的遊樂園，今天下午一座雲霄飛車發生緊急停止事件，列車上的18名乘客因此從軌道旁的階梯疏散。所幸無人受傷。

北海道放送（HBC）報導，留壽都度假村表示，今天下午緊急停止的是名為「循環循環」的雲霄飛車。

列車當時載著包含兒童在內的18名乘客，在準備進入環形軌道前緊急停止。據稱當時系統偵測到某種異常狀況，啟動了安全裝置。

事發之後，18名乘客在工作人員引導下沿著軌道旁的階梯疏散，走回出發地點。目前未傳出有人受傷或身體不適。

根據留壽都度假村官網介紹，這座雲霄飛車高46公尺，為日本規模最大的旋轉式雲霄飛車，時速最快約90公里。

留壽都度假村目前還在調查緊急停止的原因。

日本 雲霄飛車

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