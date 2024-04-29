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索羅門群島國會5／2選新總理 親中政府受考驗

中央社／ 索羅門群島首都荷尼阿拉29日綜合外電報導
親北京的索羅門群島現任總理蘇嘉瓦瑞（ManassehSogavare）在17日舉行的國會選舉以微弱優勢保住個人席位，但初步結果顯示，他的政黨未能贏得國會明顯多數，在所有50席當中目前僅獲15席。路透
親北京的索羅門群島現任總理蘇嘉瓦瑞（ManassehSogavare）在17日舉行的國會選舉以微弱優勢保住個人席位，但初步結果顯示，他的政黨未能贏得國會明顯多數，在所有50席當中目前僅獲15席。路透

南太平洋島國索羅門群島本月舉行的國會大選，包括現任親中政府在內，無政黨贏得足以執政席次，因此國會將於5月2日嘗試選出新總理，結果恐影響與中國關係。

法新社報導，索羅門群島總督武納吉（DavidVunagi）今天在書面通知中表示，國會議員將在5月2日上午9時30分（台北時間2日上午6時30分）開會選出新總理。

武納吉說，總理人選的提名將在明天下午截止。

北京的索羅門群島現任總理蘇嘉瓦瑞（ManassehSogavare）在17日舉行的國會選舉以微弱優勢保住個人席位，但初步結果顯示，他的政黨未能贏得國會明顯多數，在所有50席當中目前僅獲15席。

這個結果讓他不得不爭取可能的聯合政府夥伴，才能繼續執政。

蘇嘉瓦瑞2022年與北京簽署安全協議，且在他執政期間，中國的利益在索羅門群島迅速擴大。

蘇嘉瓦瑞的敵對政黨已表示，若由他們籌組政府，上台後有意削弱中國的影響力。

據報索羅門群島有4個反對黨已聯合起來爭取執政，包括組成「問責改革與賦權聯盟」（Coalition forAccountability Reform and Empowerment，CARE）的3個政黨及索羅門群島民主黨（Solomon IslandsDemocratic Party）。

不過根據暫時結果，這4個黨目前合計僅拿下20席，因此還須拉攏其他國會議員才能獲得執政機會。

北京 索羅門 議員

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