首次朝野會談！南韓最大在野黨魁李在明要求尹錫悅普發25萬韓元紓困金

南韓執政黨國民力量4月上旬在國會大選遭遇重大挫敗後，南韓總統尹錫悅和最大在野黨共同民主黨黨魁李在明29日下午於總統府舉行會談，這是尹錫悅自2022年5月就任總統以來頭一次朝野會談。

消息指出，會談聚焦討論振興民生和改變治國方向兩大議題。

美聯社報導，這項會談是由尹錫悅提議，因為在4月10日的國會大選中，共同民主黨拿下全部300個席次中至少175席，成為國會第一大黨，外界有關朝野合作的聲浪日高。兩人是在並無既定議程的情況下會晤。

李在明在會中要求尹錫悅同意，向全民普發25萬韓元（合台幣約6,450元）紓困金，並就去年海軍陸戰隊士兵殉職案批准任命獨立檢察官，以及針對2022年梨泰院踩踏事件設立特別法。同時，李在明也要求尹錫悅解決他周邊人士、尤其是家人相關的指控，這顯然指的是第一夫人金建希娘家涉嫌賄賂炒股等事。

李在明還保證共同民主黨將與政府積極合作，推動醫療改革計畫，包括增加醫學院錄取人數。

4月10日結束的南韓國會大選後，尹錫悅陷入朝小野大窘境。他原已深受支持率低所苦，現在加上最大在野黨成為國會第一大黨，限縮了他的政策議題空間。批評者說，執政黨之所以落敗，多半可歸因於政府未能抑制物價，且尹錫悅不願換下涉及醜聞的幾名高官。

不過，儘管選戰失敗，尹錫悅的主要外交政策很可能不變，因為那些外交政策多半無需國會背書；他至今努力推動美日韓三方合作，因應北韓持續進展的核子威脅等挑戰。