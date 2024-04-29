日本歐盟擬強化經濟安保 將首度發布聯合聲明
日媒引述消息人士報導，日本與歐洲聯盟（EU）將著眼中國，制定不依賴特定國家供應半導體等戰略物資的新原則。這將是日本與歐盟首度就經濟安保領域發布具體的聯合聲明。
讀賣新聞等媒體報導，日本外務大臣上川陽子、經濟產業大臣齋藤健預計5月初前往巴黎，正在協調訪法期間與歐盟官員展開日歐高級經濟對話，並在聯合聲明載明推動「透明、強韌、可持續的供應鏈」。
日歐之間研擬訂定的新原則，範圍擴及戰略物資不依賴特定國家之外，也包含充分因應網路攻擊、提供官方與企業補助金之際也必須考量環境等。雙方將根據不同領域磋商細節。
日本與歐盟也有意推動這些原則，日後希望呼籲七大工業國集團（G7）和被稱為「全球南方」（GlobalSouth）的新興國家進行透明且基於規則的市場競爭。
不過，對於日本與歐洲而言，中國是重要的貿易夥伴。報導指出，日歐並非把中國製的商品排除在市場之外，而是在戰略物資、重要技術等領域減少對中依賴的「去風險化」（de-risking）。
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