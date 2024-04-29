泰國內閣微幅改組 前證交所主席接任財長
泰國總理賽塔去年9月上任至今半年多，迎來新政府首次內閣改組。賽塔卸下兼任財政部長一職，由證券交易所前主席皮猜接任。外交部長班普里意外請辭，賽塔也有新外長人選。
泰國政壇在俗稱潑水節的佛教新年宋干節（Songkran）連假前就已經盛傳要內閣改組，賽塔（Srettha Thavisin）受訪時曾說會在宋干節連假後進行討論，他表示如果有內閣改組，重點在於部長們是否適任。
賽塔27日將改組名單送交泰王，王室昨天公布泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）簽署的改組內閣名單。
根據新名單，賽塔卸下兼任的財政部長職位，泰國證券交易所前主席皮猜（Pichai Chunhavajira）將出任財政部長，並兼任副總理。交通部長蘇利亞（SuriyaJuangroongruangkit）也將新兼任副總理。
皮猜今年2月剛被選為證券交易所主席，但在上週辭去主席一職，當時各界就猜測他是為了接任財長做準備。
原公共衛生部長春楠（Cholnan Srikaew）卸下職位，轉去負責為泰黨在國會的事務和戰略，公共衛生部長一職由副總理宋薩（Somsak Thepsuthin）兼任。
觀光暨體育部長蘇達萬（SudawanWangsuphakijkosol）和文化部長伸薩（SermsakPongpanich）互相對調職位。
原先各界猜測賽塔卸下財政部長後將兼任國防部長，不過根據改組名單，國防部長蘇廷（SutinKlungsang）留任。
在改組名單公布後，副總理兼任外交部長班普里（Parnpree Bahiddha-Nukara）昨天意外請辭，班普里在改組後仍為外交部長但失去副總理職位。
曼谷郵報（Bangkok Post）報導，班普里昨天接受媒體訪問時表示，他有信心可同時做好這2個職位，他辭職是為了守住原則，如果只擔任外長，會影響他在外交上的工作表現。
賽塔今天早上接受媒體訪問時表示，班普里的辭職在他意料之外，不過他已經有了新外長人選，是替為泰黨（Pheu Thai）處理外交事務的幕僚。
去年5月14日的泰國國會眾議院選舉後，由擁有141席的國會第2大黨為泰黨和擁有71席的第3大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）領軍的11黨聯盟尋求組閣，聯盟推出地產大亨賽塔為總理候選人。賽塔在同年8月22日的國會總理選舉中，順利當選為泰國第30任總理，並在9月5日走馬上任。
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