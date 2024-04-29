德英相繼法辦疑似中國間諜 專家憂心僅冰山一角

德國在一週內逮捕了4名疑似為中國效力的間諜，另有2名嫌疑人在英國被起訴；情報專家認為，歐洲僅觸及問題的表面。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，歐洲近年一直擺脫不了中國間諜的陰影，從英國、德國、荷蘭，到歐洲聯盟（EU）總部所在的比利時都未能倖免。

有些間諜甚至滲入高層辦公室。在倫敦被起訴的其中一人曾是國會研究員，能接觸到可影響英國對中國政策的政治人物。在德國被捕的其中一人則曾是一名歐洲議會議員的幕僚，而這名議員所屬的極右翼團體在德國正日益受到關注。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）數天前才剛訪問北京，為德國農業敲定數項協議。中國國家主席習近平也將在數週內造訪法國、匈牙利和塞爾維亞，顯見歐洲領袖們不易拿捏當中的平衡。

中國駐柏林和駐倫敦大使館都否認間諜相關指控，稱這些說法是政治操作，目的是傷害北京的形象。

安特衛普大學（University of Antwerp）情報安全學教授賴索恩（Kenneth Lasoen）說，各國政府正面對如何與北京打交道的「難題」，「如果他們真的為此對中國採取嚴厲行動，基於中國的經濟勢力，可能會出現經濟後果，所以很棘手」。

情報專家兼德國和平政策研究所（Research Institutefor Peace Policy）所長施密特－恩布姆（Erich Schmidt-Eenboom）說，情況「極為嚴重」，且多年來不斷加劇。

他警告，德國近期逮捕的間諜嫌疑人「不應掩蓋我們只觸及冰山一角的事實」，「除了中國在人力資源方面的行動之外，（中國）國家安全部和軍事情報部門的技術偵察品質也持續進步」。

荷蘭情報與安全總局（AIVD）已將中國視為荷蘭「最大網路威脅之一」。挪威情報機關今年稍早也表示，中國情報部門在整片歐陸上從事政治和產業間諜活動，主要是透過網路獲取資訊。

有些人認為，中國藉由滲透政治領域、科技公司、大學和僑界，企圖透過領袖們和選民來操控歐洲政治程序，迫使他們屈服於中國努力打造的全球新秩序。英國情報首長估計，光是在英國，中國特工就接觸了2萬多人，希望他們透過領英（LinkedIn）等網路平台提供資訊。

曾任美國高階情報官員的大西洋理事會（AtlanticCouncil）智庫研究員艾夫提米德斯（NicholasEftimiades）說：「他們企圖離間歐洲與美國，採取分而治之的策略。」

歐盟國家對中國的態度確實不同調。歐盟執行委員會的官方立場是減少對中國依賴以「消除風險」，法國、德國等主要成員國卻不願嚴厲對待北京，匈牙利更直接向中國示好。

專家們說，北京注意到這條裂縫，正抓住機會鞏固自己在歐洲的地位；與此同時，中國對台灣的立場及其在南海的擴張性舉動也導致緊張局勢加劇。

「中共間諜活動：情報入門」（Chinese CommunistEspionage: An Intelligence Primer，暫譯）共同作者布拉吉爾（Matthew Brazil）認為，對北京來說，「比起10年前，現在瞭解英國和歐盟國家在討論哪些中國政策更加重要」。

他說，如果美國和亞洲國家反對中國在台灣和南海周圍的行動，不用北大西洋公約組織（NATO）來參一腳就「夠糟糕了」。

歐洲對中國的另一個重要性在於，歐洲握有可用於安全和軍事裝備的技術，而這些裝備最終可能運往台灣。施密特－恩布姆說，間諜蒐集到的資訊會構成「無意中促使中國重整軍備的危險，因為北京不排除以軍事手段『統一』台灣」。

雖然中方在口頭上強勢回應，例如中國駐柏林大使館批評，間諜活動相關指控是為了「在政治上操弄中國形象、詆毀中國」，觀察家仍認為，現況不會有太大變化。畢竟歐洲需要中國的生意，中國在國內經濟疲軟、中美關係緊張之際也需要貿易夥伴和朋友。

不過，一名向德國政府和企業提供中國計畫相關建議的德籍顧問告訴「日經亞洲」，最近被捕的嫌疑人之中沒有中國人，讓業內人士鬆了一口氣。

這名消息人士說：「大家都知道中國會嚴厲報復，若中國人因涉嫌間諜活動被捕，肯定會導致在中國的德國人被捕…如果被捕的是中國人，我不會在近期前往中國。」