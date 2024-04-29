快訊

趙春山：現在是兩岸對話最好時機應把握 但一切要等賴清德決定

日圓創34年新低！哈日族迎來0.20低匯價 換新台幣5萬現省2張迪士尼門票

MLB／大谷翔平邀一壘審做《七龍珠》慶祝動作 慘遭無情拒絕

南非慶民主30年 就業、教育仍有未逮

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】南非在1994年建立體現種族平等的憲法，成為民主里程碑，今年該國慶賀民主化的30周年！然而，目前南非種族隔離的遺緒猶存，該國黑人失業率高達40%，加上學生在讀寫與計算的能力，在全球排名都都是最低的國家之一。學者擔憂國家教育空洞化的狀況，恐重創得來不易的民主成果。

南非民主三十年

半島電視台》報導，南非在30年前創立了廢除種族隔離的憲法，南非黑人首度在大選投票，並由曼德拉擔任該國首任總統，成為該國民主化的基石。

然而，比勒陀利亞大學種族隔離歷史學家辛普森指出，種族隔離制度結束的原因，並非白人統治階級的心態真正出現改變，而是因為擔憂暴力抗爭等因素。所以至今，南非至今仍為世界上最不平等的國家之一。

失業黑人遠多於白人

世界銀行2022年報告就將南非訂為世界最不平等的國家，指出該國種族隔離的遺緒猶存，加上貧富不均狀況嚴峻，該國80%的財富集中於10%的人手手中。同時，南非2023年前三個月整體失業率超過30%，而南非黑人失業率近40%，但白人失業比率僅7.5%，兩者落差巨大。

CNN》報導，儘管南非政府數據指出，目前7到14歲的入學率高達98%，且通過畢業考試 Matric的比率也很高。然而，發展與企業中心執行董事柏恩斯坦表示，這項數據已忽略考試標準下降和高輟學率的狀況，目前因為貪污、政治因素等影響，整體教育品質已出現下降。

有8成是文盲

一項針對跨國四年級學生評估也指出，南非全國9到10歲的學生當中，超過8成仍是文盲，在50個國家中敬陪未座。南非教育人士也擔憂，該國教育已出現空洞化的趨勢，最後恐怕會重創民主化帶來的成果。

南非基礎教育部長莫特謝加坦承，目前南方有11種官方語言，政府需要更關注幼兒教育與母語學習，盼未來能納入教育法案當中。


”AA”

南非在30年前創立了廢除種族隔離的憲法，由曼德拉擔任該國首任總統。此為曼德拉的雕像。（網路截圖）

【更多精采內容，詳見

南非 失業 隔離

延伸閱讀

幫派槍戰猖獗 南非非營利組織擬推「防彈公園」護孩童安全

菸價提高有助戒菸 各國全力防菸害

乳癌篩檢下調至40歲 衛福部：待爭取預算

尋訪紫薇花最美國度！ 南非動物獵遊、品味美食美酒 一生不可不去的經典

相關新聞

南非慶民主30年 就業、教育仍有未逮

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】南非在1994年建立體現種族平等的憲法，成為民主里程碑，今年該國慶賀民主化的30周年！然而，目前南非種族隔離的遺緒猶存，該國黑人失業率高達40%，加上學生在讀寫與計算的能

「為何我們要為你的小孩犧牲」少子化日本對立加劇 帶子大人被厭惡

在日本社群媒體上，批評家有幼兒父母的聲浪在蔓延，日本人謔稱：有小孩最大，他們是「帶子大人」。僅管日本政府全力打造友善育兒社會，學者認為若不拿出相應對策，對立的逆風會愈來愈烈。...

中國與蒙古首次舉行陸軍聯合訓練

中國國防部今天宣布，中國和蒙古4月底至5月下旬舉行陸軍聯合訓練，這是兩國陸軍首次聯合訓練，以「應對非法武裝團體活動」為課...

杜拜斥資逾1兆建新航廈 將打造世界最大機場

杜拜今天宣布開始為阿勒馬克圖姆國際機場興建全新航廈，造價高達近350億美元（約新台幣1.14兆元），將使其成為「全球最大...

英國女王首座紀念雕像揭幕，3隻柯基犬成亮點

英國已故女王伊莉莎白二世逝世後第一座雕像於4月21日揭幕，這天也是女王98歲冥誕。雕像座落於奧姆斯柯克圖書館花園，2.13公尺高、以青銅雕塑。有別於過去已故英國君主雕像展現威嚴面貌，本雕像則刻劃出她40多歲時的年輕模樣，腳邊也有三隻活潑的柯基犬相伴。雕塑家普拉特利（Hywel Pratley）表示，40多歲的女王已擁有孩子、且正處於權力鼎盛時期，期盼不只吸引王室粉絲歡迎，更將吸引廣大民眾，共同紀念這位偉大的君主。

G7目標2030年前將儲電容量提高六倍 解決綠能供電不穩

根據七大工業國集團（G7）能源部長一份聯合聲明草案，G7目標在2030年前將全球電力儲存容量提高6.5倍，要推動支持再生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。