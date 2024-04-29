南非慶民主30年 就業、教育仍有未逮

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】南非在1994年建立體現種族平等的憲法，成為民主里程碑，今年該國慶賀民主化的30周年！然而，目前南非種族隔離的遺緒猶存，該國黑人失業率高達40%，加上學生在讀寫與計算的能力，在全球排名都都是最低的國家之一。學者擔憂國家教育空洞化的狀況，恐重創得來不易的民主成果。

南非民主三十年

《半島電視台》報導，南非在30年前創立了廢除種族隔離的憲法，南非黑人首度在大選投票，並由曼德拉擔任該國首任總統，成為該國民主化的基石。

然而，比勒陀利亞大學種族隔離歷史學家辛普森指出，種族隔離制度結束的原因，並非白人統治階級的心態真正出現改變，而是因為擔憂暴力抗爭等因素。所以至今，南非至今仍為世界上最不平等的國家之一。

失業黑人遠多於白人

世界銀行2022年報告就將南非訂為世界最不平等的國家，指出該國種族隔離的遺緒猶存，加上貧富不均狀況嚴峻，該國80%的財富集中於10%的人手手中。同時，南非2023年前三個月整體失業率超過30%，而南非黑人失業率近40%，但白人失業比率僅7.5%，兩者落差巨大。

《CNN》報導，儘管南非政府數據指出，目前7到14歲的入學率高達98%，且通過畢業考試 Matric的比率也很高。然而，發展與企業中心執行董事柏恩斯坦表示，這項數據已忽略考試標準下降和高輟學率的狀況，目前因為貪污、政治因素等影響，整體教育品質已出現下降。

有8成是文盲

一項針對跨國四年級學生評估也指出，南非全國9到10歲的學生當中，超過8成仍是文盲，在50個國家中敬陪未座。南非教育人士也擔憂，該國教育已出現空洞化的趨勢，最後恐怕會重創民主化帶來的成果。

南非基礎教育部長莫特謝加坦承，目前南方有11種官方語言，政府需要更關注幼兒教育與母語學習，盼未來能納入教育法案當中。





南非在30年前創立了廢除種族隔離的憲法，由曼德拉擔任該國首任總統。此為曼德拉的雕像。（網路截圖）

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