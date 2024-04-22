美國援助印太盟友案／表決前 共和黨議員表態挺台

美國聯邦眾院上周末（廿日）加班，表決援助台灣等美國印太盟友法案。華盛頓郵報同日報導，在開始表決前，有共和黨籍聯邦眾議員表態挺台。

該黨加州聯邦眾議員金映玉（Young Kim）指稱，「要是（中國大陸國家主席）習近平奪台的野心得逞，將直接危害我們（美國）的經濟、國安和全球領導地位」，「而且我們知道，他不會就此滿足」。

該黨阿肯色州聯邦眾議員沃麥克（Steve Womack）也呼籲同黨同僚「眼光放遠」，支持此一卡關已久的援外案。他強調，「增加我們與盟友的實力，是通往和平的唯一途徑」，而該包裹案正是為此而來。

該報導說，這些支持台灣的共和黨籍聯邦眾議員，特別提到習近平和俄羅斯總統普亭間關係很好，若美國對盟友的國防軍援持續被擱置，只會將土地拱手交給中俄「威權聯盟」，

對烏克蘭、以色列和美國印太盟友援助的包裹案分割為三案表決，再加上一項美國對俄羅斯、伊朗及TikTok的制裁案。

華郵此前報導，原本還考慮一項共和黨列為優先事項的保護美國邊界安全法案，作為第五案。但廿日表決時並未出現。