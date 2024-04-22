美眾院議長強生挨罵叛徒 美媒讚「邱吉爾」

美國聯邦眾議院議長強生廿日主導逾六百億美元烏克蘭援助案通過，反援烏的共和黨同僚大罵他是叛徒，民主黨人則將強生的勇氣比擬為二戰時帶頭對抗納粹德國的前英相邱吉爾。強生半年前從無名之輩躍升議長，原被認為不足以主持大局，這次卻挺住罷免壓力成為援烏案大推手，被美媒評為「意想不到的邱吉爾」。

英國經濟學人和美國有線電視新聞網（CNN）分析，強生改挺援烏是他個人反思並在政治上成為「強生２點０」的結果，在黨同伐異愈演愈烈的美國國會很罕見，顯示他背離「美國優先」的「讓美國再度偉大」（MAGA）共和黨強硬派，改支持前總統雷根任內盛行的國際主義路線。

英國經濟學人報導，孤立主義派的共和黨眾議員去年十月罷免同黨籍前議長麥卡錫，名氣不高的強生獲選接任，但他不僅缺乏領導經驗，共和黨在眾院也僅占微弱多數，不被看好能夠勝任。強生也曾屢次對援烏資金投反對票，黨內同僚已揚言若他敢變心，就把他拉下議長寶座。援烏案卡關的這幾個月，強生顯得一籌莫展、優柔寡斷。

如今強生敢推動援烏案的關鍵有三。首先他作為國會高層，可聽取涉及高度機密情資的政府簡報，其內容似乎使他改變想法；強生近期受訪時直言相信這些情資，認定中國大陸、俄羅斯和伊朗為「新邪惡軸心」。

其次，強生似乎自知任期注定曇花一現；奉前總統川普為導師的眾議員葛林已在眾院先前通過法案防止政府關門後，提出議長罷免動議。最後，強生本月稍早赴佛州拜會川普時，被誇「做得非常好」，似乎得到川普默許。川普事前也未呼籲黨內議員對援烏投反對，而是說基輔存亡對美國也重要，惟對歐洲更重要。川普將對基輔金援列為貸款而非補助的主意，也納入法案。

共和黨籍眾院外交委員會主席麥考爾認為，強生這次展現真正領袖風範，並透露強生曾說自己想站在歷史正確一邊。麥考爾也將美國當前處境比喻為二戰時的英國，「當我們審議這次表決，你須自問這個問題：我是張伯倫還是邱吉爾？」前者任英相時以綏靖主義回應納粹，後者則堅定反抗。

意外成為議長的強生現又意外成為邱吉爾，顯示他比黨內外批評者過去以為的更大膽且具影響力。然而，眾院民主黨領袖傑福瑞斯不願表態該黨是否會維護強生度過罷免危機。強生或許是當代最保守眾院議長，許多民主黨人不滿他散布川普有關選舉舞弊的說法，不太可能長期幫助強生留任。

但部分民主黨人已對強生另眼相看，例如眾議員奎格利承認對強生產生新的敬意，參議院民主黨領袖舒默也讚揚強生和傑福瑞斯，「眾議院通過這個法案，是站在歷史正確一邊」。