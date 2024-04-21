致命傳染病又要來？專家預估下一場疫情：慎防「X病」流感病毒
一種稱為「X病」的病毒，將帶來下一場疫情大流行？公共衛生專家認為，這種「流感病毒株」將成為全球致命傳染病爆發的原因。此外，H5N1（禽流感病毒）也在全球哺乳動物之間迅速傳播，學界擔心也對人類健康造成危害。
流感病毒株大爆發
《衛報》報導，參與該研究的部分學者（21%）共同指出，在流感之後，下一場疫情大流行的最可能是一種稱為「X病」的病毒（一種尚未確定的微生物），該微生物會突然出現，且導致類似於新冠疫情的症狀。
「流感疫情大多可受到控制，」科隆大學研究員喬恩表示，每年冬季流感都會出現，儘管其大多數病毒株的毒性不足，然而，流感至今是世界上最大的流行病威脅，基於長期研究表明，流感病毒正在不斷進化和變異。
禽流感蔓延哺乳動物
《聯合國》聲稱，世界衛生組織對H5N1流感病毒株的驚人傳播表示擔憂，不僅導致全球數百萬起禽流感病例，而近期該病毒已傳播到哺乳類動物。聯合國高級醫務人員也警告，禽流感正在全球範圍內的哺乳動物蔓延，並包括人類在內，這會是一項重大的公共衛生問題。
WHO首席科學家米法勒博士表示，H5N1擁有極高的死亡率，主要始於家禽，並在過去一兩年內大量傳播。儘管尚未有H5N1病毒在人與人之間傳播的記錄，但該病毒早已進化，並發展出感染人類的能力。
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