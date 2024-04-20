索羅門群島大選 親中總理保住席位

太平洋國家索羅門群島17日舉行大選，根據官方統計，總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）保住席位，為這位親中領袖籌組政府鋪路。

法新社報導，索羅門群島各政治領袖今天開始陸續從偏遠的村莊前往首都荷尼阿拉（Honiara）。

69歲的蘇嘉瓦瑞是中國在南太平洋最忠誠的盟友之一，先前矢言一旦連任掌權，將深化與北京的關係。

他很快將前往荷尼阿拉，他的團隊將在當地與其他國會議員展開閉門談判，爭取組建執政聯盟。

這場大選被標榜為索國一個世代中最重要的選舉，部分被視為一場決定中國在索國地位的公投。

根據官方統計，蘇嘉瓦瑞以259票的領先優勢保住了他把持超過20年的國會席位。

蘇嘉瓦瑞2019年擔任總理後與台灣斷絕長年的邦交，主張深化與北京的關係。

這個決定在一定程度上助長了2021年底爆發的大規模反政府暴亂。憤怒的民眾當時試圖闖入國會、在荷尼阿拉的中國城一帶縱火，並企圖燒毀蘇嘉瓦瑞的寓所，不少店家也遭到打劫。

蘇嘉瓦瑞看重2022年與中國的安全協議，中國據此派警隊輪駐索羅門群島。

美國積極制衡中國在太平洋地區勢力。美國昨天表示，美方「已準備好持續與索羅門群島當選的領袖及人民密切合作」。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）發布的聲明並未提到蘇嘉瓦瑞，而是祝賀索國進行了一場「井然有序且有效率的選舉」。