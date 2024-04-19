快訊

台股盤中一度下跌逾千點 10檔個股仍飆上漲停屹立不搖

中職／張奕日職薪水全給妻子 在台灣獨自一人靠12強獎金度日

輪到新北割韭菜？ 3月超車台中登「繳稅王」

日航客機飛行途中無線電故障 機場燈號引導降落

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本航空公司（Japan Airlines）一架國內線客機昨天在飛行途中無線電故障，無法與機場取得聯繫，所幸在機場特殊裝置發出的燈號引導之下，這架飛機順利降落。

日本放送協會（NHK）報導，日航表示，機型為空中巴士A350的日航521號班機昨天下午從東京羽田機場起飛，預計飛往北海道的新千歲機場

不料這架飛機在北海道函館市以東約30公里的上空飛行時無線電故障，導致機組人員無法聯絡機場管制員，不過據稱當時已經發出無線電故障的信號。

管制員於是依照航空法在無法聯絡飛機時，使用專門的設備發出燈號引導這架飛機降落。而飛機也順利著陸於新千歲機場。機組人員加上乘客共218人均未受傷。

飛機無線電故障的狀況相當罕見，日航目前還在調查故障原因。

新千歲機場 日本 日航

延伸閱讀

伊朗中部機場及空軍基地附近爆炸！多地領空緊急關閉

遊泰國搭機回台做錯1事 荷包失血18700元…網酸「這是常識」

2024 Skytrax全球最佳機場評比 桃園機場獲全球第66名

影／基隆嶼磯釣客落海亡 沒無線電求救家屬控督導疏失 市府回應

相關新聞

日本福島今啟動第五輪核廢水排海 預計將排7800噸

日本東京電力公司今天再次啟動福島第一核電廠的處理水排放入海計畫，預計排放約7800噸核廢水，持續至5月7日。這是自去年8...

南韓世越號船難10週年，悲劇真相為何至今未明？

南韓世越號船難，2024年4月16日屆滿10週年。這段期間，罹難者家屬不斷要求的查明真相與究責，因遭政權阻擋而進展有限。家屬原本期盼，能透過船難事件作為借鏡，省思安全管理與災難應對上的不足，避免悲劇重演；但訴求卻未獲正面回應，而近兩年來，又發生梨泰院萬聖節慘案與五松地下車道淹水慘案，公共安全災難的陰霾，仍持續籠罩在南韓。

日航客機飛行途中無線電故障 機場燈號引導降落

日本航空公司（Japan Airlines）一架國內線客機昨天在飛行途中無線電故障，無法與機場取得聯繫，所幸在機場特殊裝...

索羅門群島馬萊塔省長選舉失利 中國擴張勢力觸礁

中國在索羅門群島建立影響力的努力今天遇到重大障礙，馬萊塔省（Malaita）親近中國的省長芬尼（Martin Fini）...

中立國瑞典曾想偷打造核武卻失敗 得到教訓「核武不是想要就能有」

瑞典從1814年以來就不曾參與戰爭，中立國的形象深入人心，但其實瑞典以前曾試圖秘密打造核武，只有少數人知道計畫，因為當時的領導者深信「有強大武裝才能維持中立」。 既然瑞典有原料也有生產設施，為何最終放棄了核武計畫？美國在其中又扮演了什麼角色？

美前情報官：中國經濟下行無礙習近平高強度備戰

專家名嘴爭論北京何時奪台之際，美國海軍情報局前官員史都德曼示警，即使經濟下行，中國領導人習近平仍為一場高強度戰爭做準備。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。