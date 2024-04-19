日航客機飛行途中無線電故障 機場燈號引導降落
日本航空公司（Japan Airlines）一架國內線客機昨天在飛行途中無線電故障，無法與機場取得聯繫，所幸在機場特殊裝置發出的燈號引導之下，這架飛機順利降落。
日本放送協會（NHK）報導，日航表示，機型為空中巴士A350的日航521號班機昨天下午從東京羽田機場起飛，預計飛往北海道的新千歲機場。
不料這架飛機在北海道函館市以東約30公里的上空飛行時無線電故障，導致機組人員無法聯絡機場管制員，不過據稱當時已經發出無線電故障的信號。
管制員於是依照航空法在無法聯絡飛機時，使用專門的設備發出燈號引導這架飛機降落。而飛機也順利著陸於新千歲機場。機組人員加上乘客共218人均未受傷。
飛機無線電故障的狀況相當罕見，日航目前還在調查故障原因。
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