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日本3月外國旅客數首度突破300萬 台灣遊客排第二 激增逾七成

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
3月造訪日本的遊客人數年比增加69.5%，歷來首度突破300萬人次。歐新社
3月造訪日本的遊客人數年比增加69.5%，歷來首度突破300萬人次。歐新社

最新數據顯示，3月造訪日本的遊客人數年比增加69.5%，歷來首度突破300萬人次，且日圓貶值帶動外國旅客的服務與體驗支出，上季外國遊客支出也打破單季紀錄。3月造訪日本的台灣遊客年增逾73%，超過48萬人次，是日本第二大外國訪客來源國。

日本政府觀光局17日公布，3月訪日外國遊客人數年增69.5%至308.16萬人次，比去年同月增長，與2019年同期（新冠疫情爆發前）相比則增加11.6%，也突破2019年7月締造的略少於300萬人次紀錄，主要為櫻花季與復活節等假期的效應。

其中，以南韓遊客人數最多，3月年增42%至66.31萬人次，位居第二的台灣遊客人數增長73.7%至48.44萬人次，中國大陸旅客人數雖暴增496.7%到45.24萬人次，排名第三，卻仍比2019年同期減少34.6%。

報告指出，儘管旅行成本上升，台灣仍在擴增地區航線，直飛航班數量超過去年同期，台北桃園與鳥取之間也有包機航班，也有郵輪停靠那霸港、平良港、佐世保港等港口。

初估數據也顯示，海外遊客上季共在日本支出1.75兆日圓，平均每位旅客支出額也比2019年同期暴增41.6%至20萬8,760日圓。

其中，海外旅客花在旅宿的支出振筆最多，上季為5,619億日圓，占32.1%，比率高於2019年同期的32.1%，購物支出占比同期則萎縮6.7個百分點至29.2%，反映遊客支出傾向從「爆買」轉向服務，再加上物價上漲與國內旅遊復甦提高了日本的住宿成本。

一些觀察家認為，企業正在提高像外國遊客收取的產品與服務費用。日本第一生命經濟研究所首席經濟學家熊野英生估算，到2029年時，外國遊客花在餐廳與娛樂的支出占比將提高到16%區間，高於2023年的7.9%。

不過，過度旅遊也在熱門景點造成影響當地區民的嚴重問題。在京都知名的祗園，常有外國遊客走在私人道路上，並未經許可拍照。祗園町計劃5月設立日文、英文及中文的告示，告知遊客禁止進入私人道路，違者將被開罰多達1萬日圓。

日本

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