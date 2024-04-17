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蕭茲籲習近平促俄羅斯結束戰爭 讚「中國的話很有份量」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
德國總理蕭茲(右二)16日在北京會晤中國國家主席習近平(左二)。美聯社
德國總理蕭茲(右二)16日在北京會晤中國國家主席習近平(左二)。美聯社

德國總理蕭茲16日會晤中國國家主席習近平後在X平台上發文稱，已敦促習近平向俄羅斯施壓，要求俄國結束在烏克蘭「毫無意義」的戰爭，且習近平已同意支持6月在瑞士召開的烏克蘭和平會議。

衛報報導，蕭茲16日在北京與習近平會面完後表示，「中國的話在俄羅斯很有份量。」

他說，「因此，我請求習主席對俄羅斯施加影響，促使普亭停止其瘋狂的征戰，撤回他的軍隊，結束這場可怕的戰爭。」

此外蕭茲說，習近平已同意支持6月在瑞士召開的烏克蘭和平會議，但俄羅斯不會參加。

烏克蘭總統澤倫斯基在X上回應，中國可以透過在國際會議中發揮「積極作用」來幫助烏克蘭實現「公正的和平」。

但習近平似乎不太看重這場烏克蘭和平會議，認為和平解決的努力應該得到雙方認可，並包括各方平等參與。

俄羅斯認為，沒有莫斯科的參與，任何此類會議都毫無意義。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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