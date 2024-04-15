太詭異！巴西海岸驚見「幽靈船」 載滿20具遺體嚇壞漁民

巴西傳出有漁民在當地東北海岸發現一艘漂流小船，上頭載滿20具腐爛遺體。對此，巴西當局連忙展開調查，而後警方證實確實有此事件，但遇難者的確切人數尚無法確認，檢察總長辦公室隨即宣布，將同時進行刑事與民事調查。

綜合《路透社》、《ABC NEWS》報導，有漁民在距離巴西東北部帕拉州首府貝倫（Belem）約300公里遠的海岸發現漂流船隻，經帕拉州地方媒體報導指出，船上罹難人數恐多達20人，疑似為海地移民，目前推測船上乘客的死因為飢餓和脫水，不過確切原因仍待法醫鑑定，遇難者的實際人數、國籍也須待進一步調查釐清。

巴西檢察總長辦公室宣布，已派遣一個法醫團隊前往當地，以利確定屍體和船的來源，並且同時展開刑事和民事調查。巴西警方也稱，「調查的主要目標之一是利用災難受害者識別（DVI）程序，找出船上罹難者的身分。」

報導中也補充，此案件並非漁民首次找到裝載遺體的船隻，巴西和東加勒比海岸國家於2021年時，至少發現過7艘滿載遺體的船隻擱淺。據調查指出，其中一些船上載著準備前往西班牙加納利群島（Canary Islands）的非洲移民，然而卻未能到達目的地，在大西洋上漂流數周至死。