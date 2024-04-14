避與伊朗開戰 白宮國安會：不希望中東危機升級

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國白宮國家安全會議發言人柯比。美聯社
美國白宮國家安全會議發言人柯比。美聯社

伊朗13日晚間空襲以色列，引發中東衝突擴大的擔憂。美國白宮國家安全會議發言人柯比14日在美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」節目說，美方不希望看見中東危機升級，也不尋求與伊朗發生更廣泛戰爭。

法新社報導，柯比受訪時並說，美國對伊朗一切危及美國官兵的威脅保持警戒，也稱已向伊朗等各方表明美方會如何行動，及美國將多認真看待針對美方人員的潛在威脅。

伊朗空襲期間朝以色列發射300多發無人機和飛彈，至少12人受傷，意在報復本月1日伊朗駐敘利亞大使館建築遇襲致使多名伊朗革命衛隊軍官喪命；以色列被控發動該場使館空襲。

美國總統拜登已重申對以支持如銅牆鐵壁，並似乎試圖說服以色列避免採取軍事回應。美國新聞網站Axios報導，拜登已向以總理內唐亞胡說會反對以軍回擊伊朗，並說內唐亞胡應見好就收。

紐約時報報導，以色列內閣多名成員原本提議對伊朗發動報復性反擊，內唐亞胡與拜登13日通話後，反擊行動已取消，等待以色列內閣進一步討論。

以軍先前稱，得力於美國、約旦等盟友協助，伊朗發射的武器幾乎全數攔截。

另據美聯社，伊朗外交部長阿布杜拉希安已在記者會說，伊朗14日上午曾知會白宮，表示伊朗方面的行動將有限制，旨在懲罰以色列政權，鎖定合法軍事目標，不會針對平民或經濟活動區域。他並說，不把在中東的美國人或基地視為目標。

以色列 伊朗 美國

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