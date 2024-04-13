越南警方查獲海洛因184塊準備運往台灣 初步拘留3名涉案嫌犯

越南胡志明市警方今天表示，破獲一起計劃從胡志明市非法運輸184塊海洛因至台灣的案件，初步拘留3名涉案嫌犯，將進一步釐清嫌犯身分、扮演的角色等。

越南年輕人報（Tuoi Tre）今天報導，胡志明市警方透過外國人居留管理，以及發起全民檢舉犯罪行動，查獲一群外國人與越南人勾結，準備從胡志明市將184塊海洛因運往台灣。

報導指出，經過一段時間的追蹤、蒐集證據，警方突擊檢查胡志明市第一郡一間出租給外國人的房子，發現有兩名外國人雖已入住但未辦理暫住登記手續。

警方查獲，這間房子的廚房櫃子裡藏著裝有184塊海洛因的行李箱，以及一些疑似用於加工、分割和包裝毒品的機器和設備，包括打碎機、封口機和許多電池半成品外觀的空心金屬管。

兩名外國人向警方供稱，他們在3月15日由安江省（An Giang）陸路口岸入境越南，隨後在胡志明市停留，等待接收184塊海洛因後再運往台灣。

他們自巴地頭頓省（Ba Rịa-Vung Tau）的「上游」收到毒品後，就將毒品藏在租來的房內，並從中國訂購機器與設備，以便將毒品打成粉末，然後倒入電池殼中，目的是在出境飛往台灣時不被海關發現。

胡志明市警方已暫時拘留涉案的3名嫌犯，將進一步釐清身分、角色分工和所涉及的犯罪行為，並與公安部毒品犯罪調查警察局及各地警方擴大調查全案。

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