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美國將六陸企列出口黑名單 大陸商務部：將採必要措施
美國商務部周三公告將六家大陸企業列入出口黑名單，涉及協助大陸軍方取得AI晶片，或為俄國和伊朗供應無人機零組件。大陸商務部11日回應稱，美方應立即糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓。 中國將採取一切必要措施，維護中國企業的正當合法權益。
大陸商務部11日召開例行記者會，就回應外媒關切，大陸商務部發言人何亞東指出，中方注意到有關情況。 一段時間以來，美方以所謂涉俄、涉軍等為由，接連將中國企業列入出口管制「實體清單」。
何亞東說，美方泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對中國企業肆意實施單邊制裁和「長臂管轄」，這是典型的經濟脅迫和單邊主義霸凌行徑，中方對此堅決反對。
何亞東表示，美方應立即糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓。 中國將採取一切必要措施，維護中國企業的正當合法權益。
美國商務部日前在實體名單中新增的11家公司，這表示供應商需經許可才能向列名的公司輸送商品和技術，但未必會獲准。據美商務部官員說法，其中有四家陸企，涉及向中國軍事現代化計畫和軍事情報用戶提供AI晶片，另美方公告也稱，有兩家公司涉及為俄國和伊朗供應無人機零組件。
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