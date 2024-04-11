拜岸會登場 美日強化軍事同盟

美國總統拜登十日在白宮南草坪舉行盛大儀式歡迎日本首相岸田文雄，拜登表示，美日夥伴關係「牢不可破」，兩人隨後在白宮橢圓辦公室會談。日本共同社報導，兩國將加強防務合作，顯然是考量中國大陸在印太地區日益增強的軍事自信。

白宮國家安全顧問蘇利文九日表示，這次會議將強化美日軍事聯盟，也會探索太空科技、經濟投資、氣候變遷等合作事項。

日本政府官員表示，岸田與拜登重申雙邊聯盟重要性，同時在全球地緣政治緊張局勢加劇之際，試圖建立美日「全球夥伴關係」。峰會上也將確認，美日攜手加強半導體和其他關鍵產品供應鏈，應對北京的經濟影響力。

白宮官員雖避免直接談到中國大陸，但無論是美日雙邊會談或十一日的美日菲三方峰會，都凸顯美國對中國大陸在印太區域各種挑釁行徑的憂慮。

美國駐日本大使伊曼紐八日在華府智庫表示，美日峰會可能討論在日本成立印太聯合救災中心，提供有形和無形的人道援助，包含出動美軍；他九日告訴ＣＮＢＣ，美國將從根本上改變美軍在日本的指揮部署。

日本已宣布二○二五年底前建立聯合作戰指揮部計畫，以便統籌所有日本軍事作業；目前美方人員在日本聯合作戰是由位於夏威夷的印太司令部指揮，日本希望美國在日本設立一個作戰指揮部。路透報導，華府有意指派一位四星上將出任駐日美軍司令，以回應日本明年要成立的新聯合行動指揮中心，此舉意在強化日本嚇阻來自中國大陸的壓力。

華盛頓郵報報導，美日將提連接日本、澳洲和美國感測器的整合防空網，讓三國全盤掌握區域空中威脅；美日會宣布一名日本太空人將成首位美國太空總署月球任務的非美籍太空人。

白宮國家安全會議東亞暨大洋洲事務資深主任拉普呼柏（Mira Rapp-Hooper）九日在外籍記者中心表示，美日對台海的共同立場已經非常明確，雙方領袖常討論台海和平與穩定的重要性。

美日菲11日峰會 聚焦南海

南海局勢是十日美日雙邊會談及十一日美日菲三方峰會的會談主題之一，美國將與日本首相岸田文雄、菲律賓總統小馬可仕討論應對中國大陸在區域的各種行動。小馬可仕十日啟程前往華府前說「三方協議是讓我們能夠持續繁榮、彼此互助及維護南海和平與航行自由」。

白宮國家安全顧問蘇利文表示，美國在南海會有更多聯合巡弋。美國將把日本納入澳英美三方安全夥伴（ＡＵＫＵＳ）第二支柱一員。