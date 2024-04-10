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日本靜岡縣知事提辭呈 發言疑職業歧視釀風波

中央社／ 東京10日綜合外電報導
靜岡縣知事川勝平太。圖／聯合報系資料照
靜岡縣知事川勝平太。圖／聯合報系資料照

日本靜岡縣知事川勝平太本月稍早的一段發言遭民眾批為職業歧視後，今天已向縣議會議長中澤公彥提出辭呈。這也代表靜岡縣知事一職將睽違15年換人做。

日本「朝日新聞」報導，75歲的川勝4月1日勉勵靜岡縣府新進職員時，表示「縣廳（縣政府）是智庫，跟每天賣菜、照顧牛、做東西之類的不一樣，大家是有頭腦、智商高的人」。

他這番言論引發爭議，縣府陸續接獲抗議或批評稱「難道是指從事農業或畜產業的人智商低嗎」、「這種觀念很自大」等。

靜岡縣府指出，截至昨天為止，已經接獲2825件抗議或批評的電話、郵件，不過也接獲184件擁護的意見。

儘管川勝於4月2日道歉且表明將在6月辭職，不過當時並未撤回發言。然而此舉仍止不住批評聲浪後，他於4月5日撤回發言，4月8日透露會提前辭職。

川勝從政前在學術界發展，曾任早稻田大學教授、靜岡文化藝術大學校長等職位，2009年首度當選靜岡縣知事，目前是第4任期。

隨著川勝的辭呈最晚會在5月10日生效。日媒預估，補選可能將在5月9日公告，5月26投開票。

共同社報導，靜岡縣前副知事大村慎一已經宣布會參選；前濱松市長鈴木康友、眾議員渡邊周等人似乎也有意投入選戰。

報導預測，磁浮列車中央新幹線的政策可能會成為這場選舉的焦點，因為靜岡縣政府以工程可能影響水資源、南阿爾卑斯山的生態系統等為由，尚未批准縣內的隧道工程。

JR東海公司社長丹羽俊介3月底曾表示，因為靜岡縣政府不批准工程，無法達成中央新幹線品川站至名古屋站區間，最快2027年開通的目標。

新幹線 日本 磁浮列車

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