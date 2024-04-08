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抗衡美日澳菲 共軍同日南海軍演

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
菲律賓飛彈巡防艦「魯納號」（左起）、澳洲驅逐艦「瓦拉門加號」和日本護衛艦「曙」號七日在菲國巴拉望島海域進行聯合軍演。（歐新社）
菲律賓飛彈巡防艦「魯納號」（左起）、澳洲驅逐艦「瓦拉門加號」和日本護衛艦「曙」號七日在菲國巴拉望島海域進行聯合軍演。（歐新社）

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美國、日本、澳洲和菲律賓昨天在南海舉行首次聯合海上演習，中共解放軍南部戰區昨天上午也宣布，於南海海域組織聯合海空戰巡，強調一切盡在掌握。中共中央軍委並發文警告菲國，「若硬要一條道走到黑，將局勢升級，這代價怕是菲吃不消的」。北京當局似乎已將南海問題的處置拉到更高層級。

美日澳菲七日於菲律賓巴拉望島西北近海南海水域進行海上聯合演習，四國在聲明中稱，此次海上合作活動，有助於強化四國在海上及海、空軍間的專業互動，加強戰術、技能等相互運用性。

日本共同社報導指出，美日澳三國有意彰顯與菲律賓的團結；新加坡聯合早報也稱，演習時間點令人關注，美日菲三國將於十一日在華盛頓舉行首次三邊峰會。

共軍南部戰區昨發布，七日，南部戰區位南海海域組織聯合海空戰巡；又稱一切攪局南海、製造熱點的軍事活動盡在掌握。

中共中央軍委的軍事政治評論帳號「鈞正平」發文，指控近日菲律賓在南海動作頻頻，持續破壞南海穩定。文章提及，繼菲方四日組織多艘船隻非法侵闖鱟藤礁（位於南海的暗礁）後，七日又聯合美日澳在南海舉行首次全面海上軍演，菲媒炒作此舉在於「抗衡中國」。

文章稱，菲一再「碰瓷」和挑釁，拉攏域外國家介入南海事務，會造成更多不穩定因素。中方保持極大善意和克制，但不等於會無限縱容。奉勸菲方不要辜負中方善意，及早懸崖勒馬，若硬要一條道走到黑，將局勢升級，這代價怕是菲方吃不消的。

此前針對菲律賓四日組織多艘船隻在鱟藤礁鄰近海域活動，中國海警局發言人甘羽聲稱，中國對鱟藤礁擁有主權，將堅決維護領土主權和海洋權益。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔列拉則稱，鱟藤礁位處菲國專屬經濟區內，指控中方用水砲威脅菲國漁民。

南海 演習 菲律賓

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