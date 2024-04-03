北韓證實：成功試射新型中程高超音速彈道飛彈

美國科技業大裁員，工程師工作不好找。但如果現在告訴你，有家熱門科技公司，3年內員工人數成長五倍、平均年薪接近新台幣2000萬元，現正招募人手，你願意嘗試嗎？回答前請先考慮這件事： 該公司就是以限制級訂閱內容著稱的社群媒體OnlyFans。沒錯，成人網路平台也需要白領專業人士，給的待遇不輸那些體面工作，但過來人也提醒這份職業恐帶來副作用。

2024-04-03 08:00