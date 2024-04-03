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北韓證實：成功試射新型中程高超音速彈道飛彈
韓聯社援引朝中社報導，北韓2日成功向日本海（東海）試射可搭載高超音速彈頭的新型中遠程彈道飛彈，並稱所有飛彈都已完成固體燃料化及核武器化。
報導指出，北韓領導人金正恩2日主持試射項目，首次試射搭載新開發高超音速機動式彈頭的新型中遠程彈道飛彈「火星16型」，目的為確認飛彈的整體設計和技術特性，並驗證武器系統的可靠性。考慮到安全性，此次試射範圍限制在1000公里內。
南韓聯合參謀本部2日公布，偵測到北韓於當地時間上午6時53分從平壤地區發射疑似中程彈道飛彈，飛彈飛行約600公里後落入海中。
北韓上月宣稱成功進行新型中遠程高超音速飛彈的固體燃料引擎地上點火試驗，聯合參謀本部發言人李成俊認為北韓此次發射與此有關。
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