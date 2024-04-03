快訊

清明連假降雨先少後多 吳聖宇：下周這兩天中北部恐降到17度

「春天後母面」指誰？民進黨性平部暗諷他情緒控管不佳 一句常用語露餡

基隆木造民宅午夜陷火海！媽媽命喪火場女兒及時逃生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北韓證實：成功試射新型中程高超音速彈道飛彈

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
北韓證實2日成功向日本海（東海）試射可搭載高超音速彈頭的新型中遠程彈道飛彈。路透
北韓證實2日成功向日本海（東海）試射可搭載高超音速彈頭的新型中遠程彈道飛彈。路透

韓聯社援引朝中社報導，北韓2日成功向日本海（東海）試射可搭載高超音速彈頭的新型中遠程彈道飛彈，並稱所有飛彈都已完成固體燃料化及核武器化。

報導指出，北韓領導人金正恩2日主持試射項目，首次試射搭載新開發高超音速機動式彈頭的新型中遠程彈道飛彈「火星16型」，目的為確認飛彈的整體設計和技術特性，並驗證武器系統的可靠性。考慮到安全性，此次試射範圍限制在1000公里內。

南韓聯合參謀本部2日公布，偵測到北韓於當地時間上午6時53分從平壤地區發射疑似中程彈道飛彈，飛彈飛行約600公里後落入海中。

北韓上月宣稱成功進行新型中遠程高超音速飛彈的固體燃料引擎地上點火試驗，聯合參謀本部發言人李成俊認為北韓此次發射與此有關。

北韓 彈道飛彈 火星

延伸閱讀

今年第3發彈道飛彈！北韓今晨朝日本海發射一枚中程彈道飛彈

北韓在聯合國也有老大撐腰！俄動用否決權 砍掉制裁北韓監督小組

俄動用否決權 終結聯合國專家監督制裁北韓工作

美韓設特別小組 阻北韓非法採購石油 同步新增制裁對象

相關新聞

歇業整修時起火…伊斯坦堡夜店大火至少29死 原因調查中、拘5人偵訊

土耳其伊斯坦堡貝西克塔斯區一間位於16層樓民宅一樓的夜店2日起火。法新社報導，伊斯坦堡省長Davut Gul辦公室聲明，...

北韓證實：成功試射新型中程高超音速彈道飛彈

韓聯社援引朝中社報導，北韓2日成功向日本海（東海）試射可搭載高超音速彈頭的新型中遠程彈道飛彈，並稱所有飛彈都已完成固體燃...

職涯十字路／年薪近2千萬！成人娛樂產業也搶白領人才 過來人曝就業副作用

美國科技業大裁員，工程師工作不好找。但如果現在告訴你，有家熱門科技公司，3年內員工人數成長五倍、平均年薪接近新台幣2000萬元，現正招募人手，你願意嘗試嗎？回答前請先考慮這件事： 該公司就是以限制級訂閱內容著稱的社群媒體OnlyFans。沒錯，成人網路平台也需要白領專業人士，給的待遇不輸那些體面工作，但過來人也提醒這份職業恐帶來副作用。

日高中生不愛念理組是因文組收入較高？問題已危及國安

日本鄉民說，日本文組收入比理組高，所以高中生不愛念理工。這是2003年一本暢銷書引用的研究結果，即使後來多項調查已推翻此立論，日本念理組的人太少，確實已是國安問題。

土耳其歇業整修夜店竄大火 已29死

美聯社二日報導，土耳其伊斯坦堡貝西克塔斯區一間位於十六層樓民宅一樓與地下室的夜店當天起火。法新社報導，伊斯坦堡省長辦公室...

埃及總統還是他 塞西宣誓就職「第三任期」、預計執政至2030年

埃及總統塞西今天宣誓就職，展開他的第三任期。現年69歲的塞西曾任該國軍事首長，於2013年發動軍事政變，自2014年以來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。