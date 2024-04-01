印尼準總統普拉伯沃訪中後 將續訪日本會晤日相與防相

正訪問北京的印尼總統當選人普拉伯沃，預計1日會見中國大陸國家主席習近平後，2日至3日接著訪問日本。路透引述日本內閣官房長官林芳正1日說，普拉伯沃將和首相岸田文雄等官員會面。日媒時事通信社報導，普拉伯沃亦計畫會晤日本防衛大臣木原稔。

林芳正在例行記者會說，日本和印尼為全面戰略夥伴關係，共享基本原則與價值，希望普拉伯沃到訪能促進日印在廣泛領域的緊密雙邊合作。

普拉伯沃在2月舉行的總統大選勝出，將接任現任總統佐科威。這次訪中是普拉伯沃勝選後的首次海外訪問，他目前擔任印尼防長，曾是特種部隊指揮官。

2021年，普拉伯沃與印尼外長勒特諾在和日本對口官員的會議中，簽署一項促進國防裝備運交的協議。日本正尋求擴大與東南亞國家的軍事和經濟合作，以抗衡北京。

日本和印尼去年12月也達成另一旨在移除更多貿易障礙的協議。

另一方面，中國在過去10年成為印尼最大的貿易夥伴，印尼的煤、鎳等自然資源對中國經濟有所助益。中國也為印尼的基礎建設和產業計畫帶來巨額挹注，包括去年10月正式營運的印尼雅萬高鐵。