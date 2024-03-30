北韓外長談話 首次表態拒與日接觸

朝日新聞及韓聯社等日本和南韓媒體廿九日引述北韓（下稱朝）官媒「朝中社」同日報導，北韓外長崔善姬說，平壤並不關心朝日對話，也一概禁止日方和朝方接觸。這是北韓政府首次表明拒絕朝日接觸。

該朝中社報導指稱，北京的日本駐中國大陸大使館相關人士廿八日寄電子郵件給北韓駐中大使館參事，提議日朝接觸。但北韓駐中大使李龍男對此向日方重申以下立場，即平壤與日方所有層級與職位都不會接觸。

針對日本官方及民間最關心的日朝懸案之一、上世紀日本人遭北韓綁架問題，崔善姬在該報導聲稱，朝方完全沒義務、也無意和日方共同解決。她並批評日本首相岸田文雄昧於現實、執拗於無法解決的前述綁架問題。

另一方面，負責調查俄朝間武器轉移的聯合國專家小組，廿八日被俄羅斯在聯合國安理會動用否決權，阻止其任期在四月底屆滿後繼續運作。這代表監督國際制裁落實情況與涉嫌違規行徑的該小組工作即將被迫結束。

安理會五強之一的中國棄權，其餘十三個安理會成員國則一致同意續任。美國國務院發言人米勒說，俄方此舉肆無忌憚破壞國際和平安全；烏克蘭外長庫列巴形容這是莫斯科的「認罪答辯」。

美方指控俄出於一己之私，欲掩蓋該小組做成有關俄朝勾結的報告。過去十四年來，該小組每年皆獲安理會續任，俄方從未一票否決。

俄國駐聯合國大使涅班濟亞在表決前向安理會指稱，西方國家正試圖扼殺北韓、該小組的監督人員已淪為西方「武器」；英國駐聯合國大使吳百納說，俄國是在其與北韓違反聯合國制裁進行軍火交易後動用否決權，包括運送彈道飛彈，而俄方自今年初以來就將這些飛彈用於其侵烏行動。