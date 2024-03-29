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川普態度難測 波頓憂台海情勢

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
前白宮國家安全顧問波頓受訪警告日本做好心理準備，稱他可能提修改美日安保條約，要求「日本也有義務捍衛美國」路透
前白宮國家安全顧問波頓受訪警告日本做好心理準備，稱他可能提修改美日安保條約，要求「日本也有義務捍衛美國」路透

日經亞洲報導，曾在美國前總統川普政府擔任白宮國家安全顧問的波頓警告，川普若在十一月的大選勝選，將退出北約，也可能提議修改美日安保條約，要求「日本也有義務捍衛美國」。波頓還說，他不知道若共軍犯台川普會如何因應，可能川普自己也不確定，波頓說他因此很擔心台海狀況。

波頓曾在二○一八年四月至二○一九年九月擔任川普的國安顧問。波頓近日接受日經亞洲訪問談到，美國與中國的貿易仍然是川普選戰首要議題之一，川普曾表示如果回鍋，將對中國進口商品課徵超過百分之六十關稅。波頓認為，川普是在「唬人」，這種做法不太可能持續，「我認為他會做他認為最符合川普利益的事情，這與其說是關稅政策，不如說是『這會給川普帶來什麼樣的宣傳效果？』」

波頓還說，他不知道川普會如何因應中國入侵台灣，川普自己可能也不確定，「這種不確定性是一種弱點，一旦展現出來就會被中國拿來利用，所以我非常、非常擔心那裡可能發生的事」。

波頓說，「現在大家都關注他會不會退出北約，我認為他會」，這對美國將造成「毀滅性錯誤」。

波頓還呼籲日本預作準備，川普可能要求更改美日安保條約，他稱川普「缺乏對美國聯盟作用的了解」，「他可能會說『我希望修改條約，讓日本也有義務捍衛美國』」。

根據美日安保條約第五條，美國有義務在日本領土遭遇攻擊時保衛日本。不過，日本無須在美國領土或其他境外領土發生武裝衝突時援助美國。

這一點有別於北約，北約的原則是一旦任何成員國遭受攻擊，視同對所有成員國開戰；而在美韓共同防禦條約中，除了要求雙方回應任一方領土遭攻擊之外，還包含反制「太平洋地區的武裝攻擊」。

波頓透露，「在我的任期最後，川普已有些表示，認為日韓在維護美軍基地上沒有承擔相應責任。川普把這當作是房產交易，看不見聯盟全局」。

波頓說，川普若勝選，北韓領導人金正恩將會率先給他賀電，「如果我們不小心的話，這次川普會前往平壤訪問」。

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