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銀河系中心黑洞周圍發現螺旋狀強大磁場

中央社／ 巴黎27日綜合外電報導

歐洲南方天文臺（European Southern Observatory）今天表示，天文學家發現了圍繞銀河系中心黑洞旋轉的強大磁場。

法新社報導，事件視界望遠鏡（Event HorizonTelescope, EHT）的新影像，首次在偏振光下顯示了銀河系中心超大黑洞人馬座A*周圍的磁場環。

這些磁場與M87星系（M87 Galaxy）中心M87*黑洞周圍觀察到的磁場相似，歐洲南方天文臺表示，顯示這種強大磁場可能是黑洞的共同特徵。

哈佛史密森尼天體物理中心（Harvard-SmithsonianCenter for Astrophysics）、計畫聯合負責人伊薩翁（Sara Issaoun）表示：「我們現在看到的是，銀河系中心的黑洞附近存在強大、扭曲且有組織的磁場。」

位於星系中心的超大黑洞質量大約是數百萬甚至數十億太陽質量，人們相信黑洞很早就出現在宇宙中，但其誕生仍是個謎。

沒有任何東西可以逃脫黑洞的引力，甚至是光，因此根本不可能直接觀察黑洞。

但透過2019年的M87*和2022年的人馬座A*，事件視界望遠鏡捕捉了黑洞吸入和噴射的物質和氣體流產生的光暈。

哈佛黑洞計畫（Harvard Black Hole Initiative）成員、同時也是此項計畫共同領導人里卡特（AngeloRicarte）表示：「透過對黑洞附近熾熱氣體的偏振光進行成像，我們可以直接推斷穿越黑洞賴以生存的氣體和物質流的磁場結構和強度。」

事件視界望遠鏡副首席科學家、義大利拿坡里腓特烈二世大學（University of Naples Federico II）教授戴羅倫提斯（Mariafelicia De Laurentis）表示：「由於兩個（黑洞）都把我們引向強磁場，可見這類型的系統，或許普遍都有這個或許很重要的特徵。」

黑洞

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