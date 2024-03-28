快訊

路肩有人拉屎！警察走近一看 竟是金曲歌后

中職／龍猿開幕戰史上人氣最旺 大巨蛋前7戰預售票破8萬張

研究：氣候變遷拖慢地球自轉 負閏秒可能延至2029年實施

中央社／ 巴黎27日綜合外電報導

地球自轉轉速的變化即將以前所未見的方式，擾亂我們的時間感、時鐘與電腦化社會，但就1秒鐘。計時員正在試圖理解氣候變遷如何影響地球自轉，以及我們記錄時間的方式。

法新社報導，今天發布的研究報告指出，全球暖化造成許多影響，但其中一個令人出乎意料的發展是它或許幫了計時員一個忙：讓史無前例的「負閏秒」（negative leap second）導入時間點可以晚個3年。

負閏秒是減去1秒，意味著有1分鐘只有59秒。專家擔心，在標準時間中引入負閏秒，可能會嚴重衝擊全球各地的電腦系統。

歷史絕大部分期間，時間是根據地球自轉速度（世界時）來測量。到了1967年，全球開始擁抱原子鐘，也就是由原子共振頻率標準來計算時間（原子時），邁入更為精準計時的年代。

但仍仰賴太陽方位和星象導航的航海等人員，則希望保留以地球自轉計時的方式。

不過，問題來了，那就是地球其實是一個不可靠的時鐘。長久以來，地球自轉速度要比原子時間略慢一點，這代表這兩個測量工具並不同步。

因此，專家找到折衷辦法解決誤差：只要世界時和原子時差距達到0.9秒，就會在國際公認的全球計時標準「協調世界時」（Coordinated Universal Time,UTC）中導入「正閏秒」。

儘管大多數民眾都感受不到差別，但自1972年以來，協調世界時共加過27秒，最近一次是在2016年。

但近幾年出現了一個沒多少人料想到的新問題：地球自轉速度變快了，超越了原子時間。這意味著，為了讓世界時和原子時同步，計時人員可能必須史無前例地減去1秒，也就是導入「負閏秒」。

美國加州大學聖地牙哥分校（University of CaliforniaSan Diego）研究人員安格紐（Duncan Agnew）說：「這之前從未發生過，這會在確保全球計時設施時間一致上，構成一大挑戰。」

他跟法新社說，這是因為許多電腦程式都是假設「閏秒」是加1秒的「正閏秒」，從未考慮減1秒的「負閏秒」，導致「這些程式必須重寫了」。

安格紐利用衛星數據等資料，檢視地球自轉速度與轉速減緩的影響，並在科學期刊「自然」（Nature）發表研究結果。

他研判，要不是氣候變遷的影響，恐怕最快2026年就必須導入負閏秒。

但研究報告指出，自1990年起，格陵蘭與南極洲的融冰讓地球自轉速度減慢，進而導致實施負閏秒的時間點延到至少2029年。

安格紐說：「冰一融，水便擴散到整個海洋，增加轉動慣量，進而讓地球自轉速度變慢。」

國際度量衡局（International Bureau of Weights andMeasures）計時部主管塔韋拉（Patrizia Tavella）在「自然」期刊發表評論說，若史無前例的負閏秒導入時間點延後，那真的是大家「樂見的消息」。

美國海軍天文台（US Naval Observatory）前首席科學家馬特塞基斯（Demetrios Matsakis）沒有參與這項研究。他跟法新社說，他對安格紐的分析持懷疑態度，因為「地球太難預測」，無法確定是否很快就必須導入負閏秒。

但所有人都同意，導入負閏秒等於跳進一個未知領域。

馬特塞基斯說：「這並不會導致文明社會崩塌，且只要宣導做得夠，某些問題也能避免。」

「但我不會建議在那個時間點剛好在飛機上。」

氣候變遷 美國

相關新聞

首爾公車罷工！勞資談判破局釀7000多公車停駛 通勤族怨趕地鐵擠爆

韓聯社報導，南韓首爾市公車工會28日宣告勞資談判破局，凌晨4點正式展開罷工，市內將近98%公車停駛，這是首爾市繼2012...

紅麴保健食品吃不到3個月 男子腎功能惡化如80多歲老人

疑似服用小林製藥紅麴保健食品造成腎病死亡的消費者今（28日）增加至4人，逾百人住院。日媒報導，45歲男性服用相關產品約2...

早知出事？小林製藥工廠去年12月就關閉 大阪市府無奈查不到

日本小林製藥爆出有顧客長期服用旗下紅麴產品後，竟引發腎臟病過世，目前日本正緊急回收相關系列商品，日本政府也已經下令報廢相關產品。然而這波保健食品風暴持續擴大，今天又傳出疑似多添兩名服用該食品身亡的死者，累計死亡人數來到四人。

日本小林製藥「紅麴健康被害」風暴擴散中：已4人死亡、106人住院

日本小林製藥公司生產的紅麴成分保健食品，在上週五發生相關食品導致腎臟疾病問題，到今天3月28日又確定有服用者死亡，截至目前已經有4人死亡、106人住院治療，「紅麴健康被害問題」仍在擴大中。目前有使用到小林製藥紅麴原料的食品、飲料，已經有至少55家廠商自主回收產品，然而到底紅麴原料出了什麼問題？確切的原因還在調查中，小林製藥初步的說法是「紅麴原料發現未知的成分」尚待化驗。日本政府在今天也同步指示成立專門調查，並且將相關資訊與世界衛生組織WHO通報，這起紅麴被害事件，已從民間企業的食品問題，變成衝擊日本社會的食安風暴

菲律賓大力建設中業島 居民憂心中國海警騷擾

中央社記者近日登上中業島採訪。菲律賓1971年控制中業島以來，居民從1990年的50人成長到400人左右，近日並開始大興土木，發展觀光。不過，當地民眾表示，隨著中國海警和民兵船逼近，現在的漁獲量明顯減少，憂心中國海警開始騷擾這個地區的船隻。

撞橋貨輪疑燃油汙染 停電釀災 真相待釐清

巴爾的摩港基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)被撞毀的第二天，全國交通安全委員會(NTSB)偕同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。