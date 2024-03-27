馬斯克宣布將聊天機器人Grok開放給所有X平台付費用戶
馬斯克周二表示，人工智慧（AI）新創公司xAI的聊天機器人Grok將開放給X平台所有高級（premium）訂閱戶。X平台即原來的社交媒體平台推特。
馬斯克在X平台上發文宣布這個消息，但未透露更多細節。這款聊天機器人原本只開放頂級（premium+）用戶。
由於愈來愈多廣告客戶離開這個社群網站，馬斯克便強調要降低該公司對廣告的依賴，把焦點轉向更具吸引力的訂閱方案。
馬斯克本月初表示，xAI將開放Grok的程式碼，在此之前他控告OpenAI違背初衷，轉向營利模式。
馬斯克這決定可以社會大眾免費取得Grok技術背後的程式，使xAI跟進Meta和法國的Mistral的開放AI模式程式碼的做法。
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