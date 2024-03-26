金與正：日相有意和金正恩會談

北韓（下稱朝）官媒朝中社廿五日報導，該國領袖金正恩胞妹金與正指稱，日相岸田文雄最近表達他有意盡快循「另一管道」與金正恩會面。岸田當晚在首相官邸接受記者提問時說，目前尚無任何決定。

金與正並強調，要改善朝日關係，將取決日本能否做出務實政治決定，在相互尊重的基礎上，開闢一條改善兩國關係的新道路，那「我認為兩國可以展開新的未來」。

金與正說，僅憑岸田想要（見金正恩）而且已做出決定，並不代表他就可以如願，或北韓領導高層就會見他。當日本對抗北韓並侵犯北韓主權時，就將被視為敵人並成為攻擊目標。

針對朝中社前述報導，岸田表示，鑒於日朝間有諸多懸而未決問題待解，因此與金正恩舉行領袖會談很重要，這才動用他私人的管道運作此事。此外他未對此多做詳述。

日本內閣官房長官林芳正當天則說，他已知悉此事，但不予置評，同時強調不接受朝方堅稱北韓綁架日本人問題早已解決的說法。

南韓（下稱韓）政府對此則表示，在北韓及其核飛彈問題上，和日本一向保持密切溝通，並重申美日韓三方將持續合作，促使平壤重回非核化軌道。