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菲律賓對陸海警水炮攻擊提出「最強烈抗議」 陸外交部指責美國

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馬尼拉在3月25日對北京提出「最強烈抗議」。菲律賓外交部指責中國海警船3月23日在第二托馬斯礁（中方稱仁愛礁）用水炮攻擊運送菲軍士兵的民用船只，造成船只損壞、部分船員受傷。美聯社
馬尼拉在3月25日對北京提出「最強烈抗議」。菲律賓外交部指責中國海警船3月23日在第二托馬斯礁（中方稱仁愛礁）用水炮攻擊運送菲軍士兵的民用船只，造成船只損壞、部分船員受傷。美聯社

美聯社報導稱，馬尼拉周一（3月25日）對北京提出「最強烈抗議」。菲律賓外交部指責中國海警船3月23日在第二托馬斯礁（中方稱仁愛礁）用水炮攻擊運送菲軍士兵的民用船只，造成船只損壞、部分船員受傷。這也是去年爆發菲中海上沖突以來的最新一起交鋒。

菲律賓外交部在3月25日的聲明中稱，中方繼續干涉菲律賓在其專屬經濟區的日常合法行動「是不可接受的」，因此召見了中國駐馬尼拉大使館臨時代表，向北京提出外交抗議。聲明還稱，中方行為侵犯了菲律賓的主權權利以及管轄權，要求中國船只即刻離開該海域。

中國海警則於3月23日表示，對入侵中國海域的菲律賓船只採取了必要措施。中國對幾乎整個南中國海的島礁都提有主權訴求，其中包括菲律賓主張的專屬經濟區海域內的仁愛礁

1999年，菲律賓故意讓一艘廢舊軍艦坐灘擱淺於仁愛礁，以鞏固其領土主張。以該坐灘軍艦為依托，菲律賓得以在仁愛礁長期駐扎一小支部隊。

中國外交部在3月25日發表聲明稱，菲律賓違背了「多次向中方做出的拖走該艦的承諾」。不過，菲律賓方面一再否認曾做出過這樣的承諾，並強調其不會放棄仁愛礁的立場。

儘管海牙常設國際仲裁庭在2016年做出裁決，認為中國不能依照歷史性權利對南海島礁提出主權訴求，但是北京方面拒絕承認這一裁決，並在整個南中國海的聲索地區部署了數百艘海警船進行巡邏。

中方指責美國挑撥

就在3月25日，菲律賓各安全部門負責人就此問題召開了一次高級別會議，準備向總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）提出解決爭端的建議。

自2022年上任以來，小馬科斯對他所認為的中國敵意採取了強硬立場，拒絕屈服於北京的壓力，中菲關係趨於緊張。與此同時，小馬科斯正在尋求深化與簽有軍事盟約的美國的關係，包括擴大軍事基地的美軍使用權、擴大海空聯合巡邏等軍事演練規模，導致了中方的進一步狐疑。

美國已經表示和菲律賓站在一起，並譴責中方的「危險行徑」。此外，日本、英國、德國、法國、加拿大、澳大利亞也都發表聲明支持菲律賓。

中國外交部發言人林劍在3月25日的例行記者會上指責稱，美國並非南海問題當事方，卻屢屢插手挑撥中菲之間的海洋問題。

中國外交部副部長陳曉東也於當天同菲律賓副外長拉扎羅（Maria Theresa Lazaro）通電話，稱「就菲律賓向仁愛礁非法坐灘軍艦實施運補等問題提出嚴正交涉」。陳曉東表示，「當前，中菲關係正處在十字路口，何去何從，菲方務必慎重行事。中方再次要求菲方切實重視中方關切，懸崖勒馬，盡快回到同中方通過談判協商妥處分歧的正軌」。

同一天，菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）則說，中方要是不害怕向國際社會提出其訴求，「那我們為什麼不依照國際法去提出仲裁」、「沒有國家會相信（他們的訴求），他們以為可以借此用武力和恐嚇讓菲律賓屈服於他們野心」。

（路透社，美聯社，法新社）

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