缺席天主教節慶？教宗方濟各「棕樹主日」竟未上台講道 身體健康引擔憂

教宗竟缺席天主教重要節慶「棕樹主日」？外界擔心他的健康每況愈下！教宗方濟各24日在梵蒂岡舉行的棕樹主日彌撒儀式中，儘管能夠主持儀式、宣讀祈禱文，但他卻沒有上台講道。近來已有不少教宗健康惡化的傳聞，梵蒂岡仍保持低調。

「棕樹主日」為教會的重要節日，也是迎接復活節到來前的主日，信徒多會以棕枝裝飾教堂，以紀念耶穌基督進耶路撒冷城的榮耀。

健康狀況不佳

《CNN》報導，高齡87歲的方濟各健康狀況不佳，先前罹患支氣管炎、感冒和流感，也長期患有膝蓋疾病，並於上個月再度前往醫院檢查。

近期方濟各出席活動儀式中，演講內容會由其他聖職人員協助宣讀。然而，這是他首次在棕樹主日沒有上台講道。

儘管如此，方濟各在彌撒期間仍宣讀祈禱文給予祝福。禮拜結束後，他也提及烏克蘭殉難的人民及遭受戰爭苦難的人們，並坐在輪椅上單獨向紅衣主教致意，隨後登上專車向廣場上的人群道別。

缺席講道不尋常

《路透社》指出，「棕樹主日」代表聖週的開始，也是教會日曆中最神聖的一周，尤其是復活節前的繁忙時期，而教宗在重大儀式中完全缺席講道相當不尋常。

然而，梵蒂岡當下並沒有解釋教宗為何缺席講道。梵蒂岡廣播電台的播音員隨後表示，教宗決定不宣讀講道，並由身穿紅色法衣的教宗繼續主持彌撒，並宣讀部分彌撒內容。

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