星學者：中菲恐釀小型軍事衝突

中菲廿三日在仁愛礁（仁愛暗沙）海域又爆衝突，雙方船隻險些相撞，這是兩國在南海三日內第二次爭端。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江表示，不排除雙方糾紛升為小規模軍事衝突，或將引來美國介入，為中美關係帶來直接衝擊和挑戰。

美國之音（VOA）引述華府智庫史汀生中心東亞計畫共同主任孫韻報導，中菲針對菲方故意擱淺在仁愛礁的菲艦進行博弈，儼然成為今年美中關係最具不確定性的風險之一；中美應避免因仁愛礁問題爆發衝突。

新加坡聯合早報引述李明江報導，中國大陸過去一年持續透過灰色地帶戰術，即強勢但不至於引發衝突的方法，對菲進行橫向施壓。行動目的在於阻止菲運補船為島礁上的舊軍艦提供維修和加固，等菲軍艦坍塌後，再將中方人員送到島礁上，實現戰略實際控制。

但李明江說，菲律賓對加固和占領島礁的意願毫不動搖，對軍艦修補工作勢在必行，這也決定雙方在島礁水域的緊繃態勢。隨時間推移，雙方利益訴求和矛盾強度將增加，衝突升級完全有可能，甚至不排除發生小規模軍事衝突。

美國國務卿布林肯日前到訪馬尼拉時說，若菲船在南海遭武裝襲擊，將觸發美菲共同防禦條約。李明江認為，美在該條約下有義務助菲，但這更多是籠統的政策表述。從地緣政治角度看，美不一定有非常強烈意願「為那麼小的海洋領土爭端和中國打一仗」。

孫韻也直指中菲南海衝突已成為今年美中關係最具不確定性的三大風險之一，另兩個潛在風險是賴清德的五二○就職演說及美國十一月總統大選。

孫韻說，中菲對仁愛礁擱淺菲艦的「現狀」解讀不同，雙方因此多次對峙。依菲方角度，廿多年來馬尼拉一直在該艦上駐紮士兵，因此運送建築材料加固，是很自然的選擇。但從中方角度，中菲曾就該艦問題達成「君子協議」，即中方允許菲方運補，但菲方不會乘機企圖加固船體。