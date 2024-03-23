哈利梅根看新聞才知凱特罹癌！知情者曝：王室已對他們信任全失
英國凱特王妃（Kate Middleton）23日無預警證實自己罹癌，震驚全球。紐約郵報報導，有消息指哈利王子與梅根也是看了新聞才知道，事前也完全不知情，表明王室已對他們喪失信任，想與他們保持距離。
凱特稍早宣布罹癌後，哈利王子與梅根也發布簡短聲明，對凱特表達支持，稱「祝福凱特能順利康復，家人平安健康，希望他們能在保有隱私和平靜的狀況下做到這點。」
紐約郵報報導，事實上，哈利梅根事前也完全不知情，直到這個消息成為全球頭條後，才與廣大民眾同時獲悉這個噩耗。
一名消息人士透露，「哈利與梅根事前完全沒有收到消息，說明他們此前的行為已造成了無法彌補的傷害，王室對他們的信任早已破滅，並正與他們保持距離。」對此哈利梅根沒有回應置評請求。
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