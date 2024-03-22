台灣被點名是正向案例！研究：民主國家在減少 但民主依然是最佳模式

赤裸裸的數據發人深省：過去20年間，137個可被歸類為發展中國家或新興經濟體的國家，其民主質量有所下滑。根據貝塔斯曼基金會的轉型指數，這當中有63個是民主國家，74個是專制國家，也就是說沒有自由選舉或正常運作的憲政體系。

貝塔斯曼基金會3月18日舉行的報告發布會也邀請了德國總理蕭茲出席。對於右翼民粹主義在德國抬頭，蕭茲表示樂見數十萬人走上街頭抗議：這並非來自上層或政黨。我們必須關注民主的韌性。但歸根結底，這不是一出戲劇，不是發生在網絡世界，而是在我們周遭：我們必須捍衛我們的民主。

民主選舉在許多國家越來越困難。據貝塔基金會研究，單是過去兩年間，25個國家的選舉不如以往自由和公正。這兩年深受新地緣政治局勢、俄羅斯侵烏戰爭和新冠疫情影響。研究還指，有39個國家的言論自由和新聞自由受到越來越大的限制。

疫情加劇影響

其中一名研究報告作者多納（Sabine Donner）對德國之聲表示，新冠疫情、封鎖措施以及暫時性的自由限制皆對民主發展產生影響：疫情成為限制民眾權利、政府進一步集中權力的機會。但從根本而言，疫情並沒有創造出過去不存在的問題。

貝塔斯曼基金會稱，這項研究是同類型研究中規模最大、最全面的。在約120個國家的300名專家、大學和智庫協助下，該基金會根據5000頁的國家報告編寫了這份研究報告。內容對民主、經濟發展和政府行動進行分析。報告指，這三方面目前都處於歷史最低水平。

民主正緩慢覺醒

面對各種負面報導，報告作者多納不願意掩耳盜鈴。據其觀察，老牌民主國家越來越意識到世界正變得愈發不自由：在過去的兩到四年間，人民和政府、包括德國在內的民主國家，都越來越意識到專制主義的挑戰。他們比十年前更加自信。但我認為，是我們讓這種情況發生的。

民主過於緩慢且缺乏靈活性？

威權統治者常常以民主制度過於繁瑣、欠缺靈活性，跟不上全球競爭步伐來為自己的行為辯護。貝塔斯曼基金會的研究反駁了這樣的論點：如果評估政府的行動效率，例如在新冠大流行期間，柬埔寨、委內瑞拉或津巴布韋等非民主的腐敗政權的表現最差；效率最低的45個國家均不是民主國家。

多納以中國在疫情期間的表現為例稱，在危機時刻，專制國家並不比民主國家更謹慎行事：人們從新冠疫情中看到，當時嚴格的封鎖政策明顯不起作用，儘管實施了各種鎮壓，仍出現大規模抗議活動。專制國家不僅更難認識到錯誤行為，也更難糾正錯誤。專制國家也會因為人民對結果不滿而承受壓力。

民間參與是關鍵

降低專制發展的關鍵仍在於公民對自由選舉、新聞自由和三權分立的參與。如果能在這些方面持續施壓，就有可能成功抵御專制傾向。研究列舉了肯尼亞和贊比亞近期的選舉為例。在歐洲，波蘭、摩爾多瓦共和國等國也有積極趨勢。

文化或宗教影響扮演的角色則較小。海灣地區的穆斯林國家能否靠自己的力量擊退專制傾向？多納表示：我並不認為這行不通。以台灣或韓國為例，它們曾長期處於專制統治之下，最初在經濟上實現現代化。現在，它們已經成為非常穩定和成功的民主國家。這並不存在任何阻礙。

正向案例：台灣、韓國、哥斯達黎加、智利、烏拉圭

這項研究的結論是：民主和法治其實對所有國家都依然是最好的模式。貝塔斯曼基金會在2024轉型指數的新聞稿中談到韓國、哥斯達黎加、智利、烏拉圭和台灣等國家時指出：這些國家以法治為基礎，不僅在教育、衛生和提高生活水平方面取得了良好的成績，而且在鞏固民主方面也獲得成功。

根據該研究，民主運行良好的地方，政府必須比以往更努力尋求廣泛群體的共識。盡管在一個日益兩極分化的環境下，這一點變得越來越困難。

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