日本熊本29歲餐廳店長砍人遭逮！3女員工遭刺 拿染血菜刀大喊救命

日本九州熊本市中心22日上午傳出砍人事件，嫌犯為29歲任職中央區草葉町一間餐廳的店長，他持刀砍傷3名年輕女員工，患者送醫治療均神智清醒。

報導指出，男嫌犯案後逃離現場，躲藏附近一棟大樓內被發現，警方以涉嫌謀殺未遂將之逮捕。經過調查，男嫌已認罪，至於犯罪動機仍有待釐清。

事發地點距離熊本市中心一條繁忙的商業街下通幾十公尺，兩旁林立著餐廳和店家，事發後立即有多名警察和急救人員趕到現場，引起軒然大波。

案發現場附近一家酒吧老闆表示，「我的妻子看到一名被刺傷的女子從建築物逃了出來，手裡拿著一把刀尖叫著喊求救。」一名快遞隨後予以協助。

警方透露，3名傷者年齡介乎10多歲至20多歲，送醫時均神智清醒沒有大礙。