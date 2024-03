日本熊本29歲餐廳店長砍人遭逮！3女員工遭刺 拿染血菜刀大喊救命

「生命要活得有意義,就要貢獻你自己去愛其他人...」加勒比海國家海地因武裝幫派暴力深陷治安動盪,全國超過36萬人流離失所,襲擊活動從首都太子港蔓延到郊區、高級社區及使館區域。美國駐海地大使館3月16日宣布安排包機從海地撤離美國公民,其中著有《最後14堂星期二的課》(Tuesdays with Morrie)、《在天堂遇見的五個人》(The Five People You Meet in Heaven)的知名作家米奇.艾爾邦(Mitch Albom)也在官員協調下,於12日搭乘直升機離開海地。艾爾邦在海地從事救助孤兒的慈善事業已超過10多年,海地對於艾爾邦的人生啟發和寫作,也有深遠的影響。

2024-03-22 12:57