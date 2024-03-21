快訊

MLB／山本由伸初登板一局被打爆下場 大谷前兩打席一安一打點

還可以負荷？銀行業者曝壓力臨界點：若房貸利率升到「這」才有崩盤效應

半個台灣搖晃有感！18點49分花蓮規模5.3地震 最大震度4級

AI能預測你的死期？丹麥研究：準確率達78%

中央社／ 21日綜合外電報導
人工智慧life2vec模型藉由分析約600萬名丹麥人的匿名數據，有可能預測人生各個階段。圖為AI示意圖。圖／聯合報系資料照片
人工智慧life2vec模型藉由分析約600萬名丹麥人的匿名數據，有可能預測人生各個階段。圖為AI示意圖。圖／聯合報系資料照片

丹麥研究人員運用人工智慧AI）和來自數以百萬計人的數據，以協助預測個人生命各個階段，一路到生命終點，希望喚起大眾對這種科技力量和危險的認識。

法新社報導，life2vec的創造者想要探索所謂深度學習計畫能夠發現並預測一系列健康或社會「生活大事」的模式和關係，絕對不是病態的迷戀。

丹麥科技大學（Technical University of Denmark）教授萊曼（Sune Lehmann）是最近發表在「自然計算科學」（Nature Computational Science）期刊一項研究的作者之一。他告訴法新社：「這是一個預測人類生命的通用框架，只要有訓練數據就無所不可預測。」

對萊曼而言，有無限可能。

他說：「可以預測健康狀況，所以可以預測生育能力或肥胖，或者也許可以預測誰會罹癌、誰不會。甚至也可以預測你會不會賺大錢。」

這種演算法運用與ChatGPT類似的程序，但分析的是諸如出生、教育、社會福利或甚至工作安排等影響生命的變數。

這個團隊正嘗試改造這項創新，讓語言處理的演算法能夠「根據詳細事件序列探討人類生命發展和可預測性」。

萊曼說：「從某個角度而言，生命只是事件序列：出生、看兒科醫師、開始上學、遷移、結婚等等。」

life2vec模型以丹麥統計局（Statistics Denmark）蒐集的約600萬名丹麥人的匿名數據為本，藉由分析一系列事件，它有可能預測人生各個階段，直到吞下最後一口氣。

這個演算法預測案例死亡的準確率達78%，預測某人會不會搬到其他城巿或國家的準確率為73%。

不過這個工具若要用在學術研究之外，目前仍不成熟。

萊曼說：「截至目前，它只是一項研究計畫，我們正在探索可能如何、不可能如何。」

他表示，團隊也想要探索長期結果，以及社會聯繫對生命和健康的影響。

AI 丹麥 人工智慧 人生

延伸閱讀

三總AI演算法推估「骨質疏鬆」成效 揪出315位潛在患者

世界幸福國家 芬蘭7連霸 美跌出前20 新加坡蟬聯亞洲第一

瑞典丹麥祭出新方案 支援烏克蘭作戰

相關新聞

AI能預測你的死期？丹麥研究：準確率達78%

丹麥研究人員運用人工智慧（AI）和來自數以百萬計人的數據，以協助預測個人生命各個階段，一路到生命終點，希望喚起大眾對這種...

嚴打醫改抗議潮！南韓政府：醫師再罷工 就吊照3個月

南韓政府今天表示，下周起將正式對未回到工作崗位的罷工醫師實施扣留執照處分，吊照3個月。大韓醫師協會主張此舉違反勞動公約，...

「越南政壇4支柱」垮了一根…武文賞請辭獲准 恐打亂越共接班布局

越南國會今天召開特別會議，決議免去國家主席武文賞的職務。武文賞被視為越共總書記阮富仲的接班人，他的下台讓兩年後的越共14...

專家看王毅出訪成效「紐澳安全戰略不會改變」

中國外交部長王毅本周先後出訪紐西蘭與澳洲，這是7年來首次有中國外長訪澳。有專家認為，紐澳並不會因此改變其戰略考慮。

2030年底前讓甲烷排放歸零 COP28主席：中國石油集團將加入脫碳章程

去年聯合國氣候峰會COP28主席賈比爾表示，中國石油天然氣集團（CNPC）很快會加入業界脫碳章程行列，承諾2030年底前...

英國王室陰謀論：凱特王妃的替身謠言之亂

「凱特王妃在哪裡？」凱特王妃自1月接受腹部手術之後，至今仍未公開露面，而肯辛頓宮3月10日發布的凱特王妃與3個孩子合照被發現後製痕跡、遭各家通訊社下架後，愈加引發英國公眾對凱特王妃病情和現狀的好奇，社群媒體上甚至開始湧現陰謀論，尤其是在3月18日英國《太陽報》發布一段威廉王子與凱特王妃在農夫市集的影片後，宣稱影片中女子是「替身」的說法不斷傳播，#whereiskate、#katebodydouble和#katemiddleton成為X、Instagram、TikTok上的熱門標籤，種種情形再次彰顯了公眾對王室的好奇心、佐以社群媒體的傳播力量，所能引致的混亂局面。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。