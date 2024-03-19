美國務卿布林肯重申對菲協防承諾 美日菲領袖峰會4月登場

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週二（3月19日）抵達馬尼拉，這是自菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）2022年6月上任以來，布林肯第2次訪菲；此前，布林肯還先去了南韓參加民主峰會。

在與小馬可仕會面前，布林肯與菲國外長馬納羅（Enrique Manalo）會談。布林肯表示南海水道不只對菲國重要，對美國與全球亦然。「這就是為什麼我們與菲律賓站在一起，恪守雙方鐵一般的防衛承諾，包括在共同防禦條約之下的承諾。」

布林肯說，美方同樣擔憂中國危害「自由開放印太地區」的共同願景。馬納羅則表示，菲律賓希望在以規則為基礎的國際秩序下，解決南海爭端，並盼能跟美國進一步提升關係。

面對中國在印太區域拓展影響力，美國積極與盟友互動、抗衡中國擴張。美國國務院官員週一（18日）表示，儘管世界各地陸續爆發衝突，但美方希望展現對印太地區的關注。

德拉薩列大學（De La Salle University）學者狄卡斯特羅（Renato De Castro）指出，布林肯此行訪菲，目標是「促進同盟關係」。菲律賓大學政治學家克拉夫特（Herman Kraft）則說，小馬可仕可能想知道，什麼樣的「觸發點」會使美國動用雙方1951年簽訂的聯防條約。

去年5月小馬可仕曾訪美並會晤拜登，當時兩國更新了《美菲共同防禦條約》的規範。在美中競爭加劇的背景下，菲律賓與中國船隻在南海越發頻繁碰撞，這也促使美國重新強調對菲律賓的防衛承諾。

今年3月5日，中菲船隻再度於第二托馬斯島礁（中國稱仁愛礁）附近碰撞，導致菲律賓船員受輕傷。事後，美方提及《美菲共同防禦條約》條款，重申若菲律賓部隊、公務船或飛機在南海任何地方遭受武裝攻擊，美國將出手防衛菲方。

上週五（15日），中國國防部發言人張曉剛回應此事，再度反批菲國才是侵權方。「正告菲方不要一意孤行，立即停止採取任何可能導致爭議擴大化、局勢複雜化的挑釁舉動，同時奉勸某些域外國家停止慫恿支持菲方侵權冒險的言行，不要成為南海的攪局者。」

中國認為幾乎整個南海的主權都屬於中國，儘管2016年的海牙仲裁結果稱此無法律根據，但中方並不承認該裁決。

美日菲首場三方領袖峰會

布林肯訪菲之際，白宮宣布4月11日將首度舉辦美國、日本、菲律賓三方峰會，美國總統拜登、日本首相岸田文雄、菲律賓總統小馬可仕將齊聚華府。

去年9月，美國副總統哈裡斯（又稱賀錦麗）曾在印尼雅加達的東協峰會（ASEAN）場邊，與岸田和小馬可仕有過非正式談話，隨後三國外長亦曾會面。另外，岸田11月曾訪菲，雙方同意展開防禦協議談判，將允許兩國互相派駐軍隊。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，4月的領袖峰會上，三位領袖將討論三方合作，「促進包容的經濟成長與新興科技，推動乾淨能源供應鏈與氣候合作，並促進印太地區與世界的和平安全」。

三方峰會之外，小馬可仕和拜登將另行舉辦雙邊會議；美方稱，將「重申與菲律賓之間的堅定同盟」。上週三（13日），小馬可仕曾表示，希望把菲日美三國合作正規化。

峰會前，岸田則將先行赴美展開國事訪問，並與拜登會談。日本內閣官房長官林芳正表示，日方相信這場會談能夠強化「基於法治、自由開放的國際秩序」；日本也認為，以日美同盟為紐帶、深化與菲律賓等立場相近國的合作，「對維護區域和平繁榮而言，至關重要」。

（綜合報導）

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