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菲律賓警方破獲大型詐騙中心！救出近900豬仔 含3名台灣人

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
菲律賓警方14日突襲一處大型詐騙中心，救出將近900名奴工，其中包括3名台灣人。取自X
菲律賓警方14日突襲一處大型詐騙中心，救出將近900名奴工，其中包括3名台灣人。取自X

菲律賓警方14日突襲一處大型詐騙中心，救出將近900名奴工，其中包括3名台灣人，並起出大量手機與多把槍枝武器等。

菲律賓媒體sunstar報導，當地時間13日凌晨1時半，菲律賓總統府反有組織犯罪委員會（Presidential Anti-Organized Crime Commission，PAOCC）聯合菲律賓國家警察和北部呂宋指揮部成員，對位於班班鎮（Bamban）的「尊源科技公司」（Zun Yuan Technology Inc.，音譯）發出搜索令，成功破獲這起疑似涉及人口販賣的大型詐騙案。

PAOCC副秘書長克魯茲（Gilbert Cruz）發聲明表示，這次行動源於兩名外國人的投訴，其中一名越南公民2月28日成功逃逸，並聯繫當局，透露有多名工人待救；另一名馬來西亞公民則向馬國大使館求助。

執法人員13日於塔克拉邦班班鎮的一家離岸博彩營運公司（POGO）設施進行突襲時，發現一排排涉嫌用於詐騙交易的手機。

克魯茲指出，突襲行動中找到371名菲律賓人、432名中國人、8名馬來西亞人、57名越南人、3名台灣人、2名印尼人和2名盧安達人。

這些工人正在接受警方面談，同時移民局人員也正在審查他們的移民證件。

此外，克魯茲強調，行動團隊還發現「愛情詐騙」的作案腳本，與之前在其他POGO突襲行動中發現的類似。行動中並起出多把槍枝武器，也正在申請網路搜查令，以便對搜出的手機進行檢查。

菲律賓 詐騙 馬來西亞

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