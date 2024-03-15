菲律賓警方破獲大型詐騙中心！救出近900豬仔 含3名台灣人

其實，有太多理由足以讓泰勒絲無法成為國際巨星。 這不是一個適合巨星的時代：她在2006年發行第一張專輯，美國指標性連鎖唱片行「淘兒唱片」（Tower Records）就是那年宣告破產，唱片業已開始衰退，1990年代的榮景不可能復返。何況，她從鄉村音樂界出道，而那時鄉村音樂聽眾仍以3、40歲的美國男性為大宗，即使她能在其中闖出一片天，也未必能征服全球流行文化。何況到了近期，串流興起之外，注意力經濟下各式內容的競爭也無比激烈，演算法更常把消費者分成一個又一個小泡泡，過去明星一發行新唱片很快就能賣出上百萬張，現在總計能賣出幾十萬張都已是少數。

2024-03-15 09:44