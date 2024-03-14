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領先全球 歐洲議會通過AI法案

聯合報／ 國際中心／綜合報導

歐洲議會十三日以壓倒性票數，通過全球第一個人工智慧（ＡＩ）法案，將以廣泛規範來管理聊天機器人ChatGPT等ＡＩ系統。

歐洲議會以五二三票對四十六票、另有四十九票棄權，通過這項法規。歐盟官員表示，這套最初於二○二一年提出的規範在保障公民免遭可能風險波及之餘，也將促進歐洲的創新。

OpenAI獲微軟力挺的ChatGPT於二○二二年底問世後，掀起全球新一波ＡＩ競賽，歐盟當局自此便加快腳步，力拚通過新法。

法案起草人之一的歐洲議會議員圖多拉切說：「歐盟說到做到，不拿如果和但是當藉口，也不拖拖拉拉。」

歐洲議會通過法案文本後，歐盟廿七國接著預料於四月給予正式批准，法規最後將於五或六月發布在歐盟公報。這套規範將於法案正式成為法規之後十二個月生效，而企業必須於兩年內遵守大部分規範。

歐盟「ＡＩ法案」以風險高低為依歸，風險愈高的ＡＩ系統，受到的規範就愈嚴格。提供高風險ＡＩ的廠商，必須先執行風險評估並確保產品符合法規，才能讓產品上市。

未遵守法規的廠商恐遭處七百五十萬至三千五百萬歐元（約台幣二點六億至十二億元）不等的罰款，端看違規類型和企業規模。

法案禁止運用ＡＩ進行預測性警察活動，也不能用在能以生物辨識資訊推斷個人種族、宗教或性取向的系統。法案也禁止在公共空間進行即時臉部辨識，但執法單位享有部分例外，不過警方仍須取得司法授權之後才可進行任何的ＡＩ部署行動。

歐盟 聊天機器人

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