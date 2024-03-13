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健康堪慮？凱特王妃爆修圖羅生門 連狗仔偷拍照都傳修圖

聯合新聞網／ 綜合報導
眼尖網友認為這張照片中的凱特王妃和威廉王子是剪輯貼上，背景磁磚的排列也不相同。圖擷自紐約郵報
眼尖網友認為這張照片中的凱特王妃和威廉王子是剪輯貼上，背景磁磚的排列也不相同。圖擷自紐約郵報

英國威爾斯王儲妃凱特自從去（2023）年聖誕節後就沒露面，今年一月傳出進行腹部手術，但英國王室對此也只簡單聲明「不是癌症」，對王妃健康狀況保密到家。3月10日肯辛頓宮發布一張凱特與子女的合照，卻被各大國際媒體發現照片有明顯修圖痕跡。現在就連日前狗仔偷拍的照片，都傳出同樣經過修改，讓人更是對凱特的健康狀況感到憂心。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，攝影師貝尼特（Jim Bennett）在3月11日拍下一張照片，照片中凱特王妃和威廉王子一同搭車，凱特看向窗外，因此只露出側臉。

不過由於3月10日肯辛頓宮的修圖疑雲，現在就連這張狗仔偷拍的照片也被懷疑是修圖造假。有眼尖的網友把這張偷拍照中凱特的側臉與2016年的照片比較，認為這張照片的凱特跟威廉都是被剪輯貼上的。

不僅如此，汽車上方和透過車窗看到的建築物磁磚也不同。貝尼特為了證明沒有修圖提供拍攝地址，而該地址的磚牆確實有兩層不同的排列，但還是跟照片中的排列不同。

貝尼特強調這張照片沒有修圖，宣稱自己是受某媒體之託拍攝王儲照片，他拍攝當下甚至不知道凱特王妃也在車內，是之後查看照片才發現。他強調除了調整光線以外，不會用Photoshop修圖，且車窗上的反射也很難透過修圖調整。

凱特自己雖透過發言人承認3月10日官方發布的照片經過修圖，不過在她本人出面之前，恐怕對於她健康或婚姻出問題的陰謀論，還會持續好一陣子。

偷拍 凱特王妃

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