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女社工雙手上銬畫面曝光 涉偽造文書、過失致死罪移送北檢偵辦

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2美國女大生遊新天鵝堡…遇性侵謀殺1死1傷震驚全球 惡狼判決出爐

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國男子波林（中）2023年6月涉嫌在德國知名觀光勝地新天鵝堡附近襲擊兩名同為美國籍的女大學生，導致一人死亡，另一人重傷，德國法官11日判他無期徒刑。美聯社
美國男子波林（中）2023年6月涉嫌在德國知名觀光勝地新天鵝堡附近襲擊兩名同為美國籍的女大學生，導致一人死亡，另一人重傷，德國法官11日判他無期徒刑。美聯社

美國一名男子2023年6月在德國知名觀光勝地新天鵝堡附近涉嫌襲擊兩名同為美國籍的女大學生，導致一人死亡，另一人重傷。德國法院法官11日以性侵、謀殺與謀殺未遂等罪名，判處他無期徒刑。

路透報導，這起事件吸引了全世界注意，原因在於新天鵝堡有許多觀光客，其中一些人拍攝與直播了受害人由直升機載往醫院的畫面。

根據此前新聞，兇嫌為來自美國密西根州觀光客、30歲的波林（Troy Phillip Bohling）。但根據德國隱私法規，僅識別為「Troy B」，死者為21歲的香檳伊利諾大學應屆畢業生劉憶佳（Eva Liu），傷者則是劉的22歲女同學張凱西（Kelsey Chang，譯音）。

德國巴伐利亞邦肯普滕法院法官判處波林終身監禁，並指他的犯行屬於「特別嚴重」罪刑，此一判決代表他服刑15年後，將不會如非屬嚴重謀殺的案例一樣獲得自動假釋。

據報導，波林並未對謀殺劉憶佳的罪名提出質疑，但確實尋求法官判決非嚴重謀殺。波林可以針對判決提出上訴，也可申請在美國服刑，但律師建議不要這麼做，理由是德國監獄條件比較好。

根據當時新聞，劉憶佳跟張凱西於2023年6月14日下午結伴到新天鵝堡，在「瑪莉恩布呂克」（Marienbruecke Bridge）橋附近遇到波林。波林將兩人誘至觀景台，扼住與性侵劉憶佳，並將她推下山谷致死。張凱西試圖阻止，卻遭掐住脖子與推下山谷，身受重傷。

波林在案發現場被捕，現場影片顯示他被戴上手銬後押走。警方查扣波林的筆記型電腦與手機，在其中發現兒童色情內容。據稱三人都住在慕尼黑同一家飯店，但死者跟傷者都不認識兇嫌。

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美國男子波林（中）2023年6月在德國知名觀光勝地新天鵝堡附近襲擊兩名同為美國籍的女大學生劉憶佳與張凱西，導致劉憶佳死亡，張凱西重傷，11日獲判無期徒刑、可上訴。美聯社
美國男子波林（中）2023年6月在德國知名觀光勝地新天鵝堡附近襲擊兩名同為美國籍的女大學生劉憶佳與張凱西，導致劉憶佳死亡，張凱西重傷，11日獲判無期徒刑、可上訴。美聯社

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