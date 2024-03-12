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烏克蘭出土古石器！恐是已知最早古歐洲人 為由東向西遷徙關鍵證據

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
考古示意圖，研究人員於烏克蘭西部挖掘遠古碎石，可能是歐洲人類最古老的證據。 情境示意圖。圖／Ingimage
考古示意圖，研究人員於烏克蘭西部挖掘遠古碎石，可能是歐洲人類最古老的證據。 情境示意圖。圖／Ingimage

烏克蘭出土古代石器，有可能是歐洲人類最古老的證據！日前，考古學家在烏克蘭西部挖掘遠古碎石，經鑑定有長達140萬年歷史，不僅成為古歐洲人由東向西遷徙證據，更可能是歐洲已知最早的古人類證據。

古歐洲人最早證據

美聯社》報導，烏克蘭西部最新出土的古代石器很大機率是歐洲早期人類存在的最古老證據。一項研究指出，由火山岩製成的碎石，1970年代於採石場被挖出，經由考古學家的岩層年齡鑑定，其有超過100萬年歷史。

據研究人員推測，古代石器由人類祖先「直立人」所使用，有缺口的石器用來切肉、刮動物皮。這些器具有長達140萬年歷史，即使仍缺乏化石遺跡驗證，但可能會是已知的歐洲人類最早證據。

然而，史密森學會計畫負責人波茨表示，這類型石器最早於東非發現，可追溯至280萬年前，而此次發現烏克蘭遺址意義重大，因其為該地區的最早遺址。

東向西遷移方向

自然期刊》指出，研究人員使用一種基於「宇宙成因核素」的年代測定方法，估計礦物被埋藏的時間。另外，該考古遺址的分布也表明第一批歐洲人東向西的遷徙方向。

至今，歐洲已知最早的古人類精確年代證據，包括在西班牙法國發現的化石與石器，兩者分別有110萬到120萬年的歷史。

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