中國俄羅斯伊朗海軍舉行聯合演習 於阿曼灣登場

中央社／ 北京/莫斯科11日綜合外電報導

中國國防部今天表示，與伊朗和俄羅斯的三方海軍聯合演習「安全紐帶-2024」今天在阿曼灣展開。俄國國防部稍早也說，一支俄軍艦隊已經抵達伊朗準備參加這場軍演。

根據中國國防部在官方網站發布的新聞稿，「中方將派出第45批護航編隊飛彈驅逐艦烏魯木齊艦、飛彈護衛艦臨滄艦和綜合補給艦東平湖艦」，參加今天起至15日舉行的「安全紐帶-2024」（Security Bond2024）軍演，演習「旨在共同維護地區海上安全」。

俄羅斯官方媒體也引述俄國國防部報導，俄軍太平洋艦隊派遣的一支船隊在巡洋艦「瓦雅格號」（Varyag）帶領下，今天已在演習前抵達伊朗的查巴黑港（Chah Bahar）。

法新社報導，中俄伊三國去年3月也在相同海域舉行「安全紐帶-2023」聯合軍演，而今年演習適逢區域緊張升溫，包括以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）正在加薩走廊（Gaza Strip）交戰，伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）也屢屢攻擊航經紅海船隻。

路透社報導，根據俄羅斯國防部說法，今年演習的「實際操演部分將在阿拉伯海的阿曼灣（Gulf ofOman）水域進行。演習的主要目的是強化海上經濟活動的安全」。

伊朗 國防部 演習

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