跟以色列建國有關 英國20世紀初首相肖像畫遭親巴勒斯坦抗議人士破壞

英國20世紀初的首相貝爾福勳爵（Lord Balfour）跟以色列得以建國有關，支持巴勒斯坦的抗議人士近日動手破壞了劍橋大學三一學院所懸掛的貝爾福肖像畫，當地警方已展開調查。

BBC與每日電訊報8日報導，根據「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）在社群媒體上傳影片可見，一位女性成員先是朝著肖像畫噴了紅漆，隨後手持利器對著畫布又切又割。劍橋警局的發言人表示，他們當天下午收到了線上報案，員警到了現場以確保證據與進行調查，目前沒有人遭到逮捕。

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貝爾福勳爵是猶太人在巴勒斯坦建立家園的主要支持者之一，1902接替叔叔索爾斯伯里勳爵（Lord Salisbury）出任首相，1905年辭職。1915年進入勞合．喬治內閣，1916年擔任外交大臣，並在1917年發表聲明，承諾英國支持「猶太人在巴勒斯坦建立民族家園」。外界將該聲明稱作「貝爾福宣言」，有些歷史學家則將此事視為阿拉伯-以色列衝突的起點。

「巴勒斯坦行動」聲明，承認噴漆與割開了匈牙利畫家拉茲羅（Philip Alexius de László）1914年創作的貝爾福勳爵畫作，並批評他是「殖民地行政長官與貝爾福宣言的簽署者」。

「巴勒斯坦行動」在IG抨擊，「藉由承諾英國從來沒有權利做的土地放棄，寫於1917年的貝爾福宣言開始了巴勒斯坦的種族清洗」。自該宣言發布之後，直到以色列建國的1948年，「英國燒毀本地村莊以開闢道路，這又引出任意屠戮、逮捕、拷打和性侵在內的性暴力」。

「巴勒斯坦行動」認為，英國為「大浩劫」（Nakba）鋪平了道路，訓練猶太復國主義民兵去種族清洗超過75萬的巴勒斯坦人民，摧毀500多個村莊跟屠殺許多家庭。「大浩劫」從未停止，今日的種族滅絕是英國共謀所紮根與支持」。