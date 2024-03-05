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印尼「骯髒」供應擠壓利潤 全球礦商呼籲LME引進鎳「綠色溢價」

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
包括必和必拓在內的全球礦業公司，呼籲為在LME交易的永續生產鎳提供綠色溢價，因為來自印尼的大量所謂「骯髒」供應擠壓了生產商的利潤。圖為印尼南蘇拉威西省索羅瓦科PT Vale Tbk鎳冶煉廠。路透
包括必和必拓在內的全球礦業公司，呼籲為在LME交易的永續生產鎳提供綠色溢價，因為來自印尼的大量所謂「骯髒」供應擠壓了生產商的利潤。圖為印尼南蘇拉威西省索羅瓦科PT Vale Tbk鎳冶煉廠。路透

全球礦業公司呼籲為在倫敦金屬交易所（LME）交易的永續生產鎳提供綠色溢價，因為來自印尼的大量所謂「骯髒」供應，擠壓了生產商的利潤。

英國金融時報（FT）報導，全球最大的礦業集團必和必拓（BHP）和擁有礦商Wyloo Metals的澳洲億萬富豪佛瑞斯特（Andrew Forrest） ，一直在推動LME區分所謂的「骯髒」鎳和更乾淨的供應。

世界最大的鎳礦開採國印尼受到環保組織日益嚴厲的批評，包括該國依賴燃煤開採鎳礦導致林業損失、採礦廢棄物汙染，以及高碳排放。鎳是生產電動車電池和煉鋼的重要原料。

佛瑞斯特在澳洲的記者會上說：「我們必須區分髒鎳和綠鎳。LME必須區分有骯髒和乾淨的。它們是兩種不同的產品，會產生兩種截然不同的影響。」

必和必拓執行長亨利（Mike Henry）上月在財報電話會議上說，看到永續來源的鎳溢價「似乎是明智的」。

這家澳洲企業集團在其最新的經濟和大宗商品展望報告中，建議LME應為鎳生產商設定更負責任的來源目標。如果未達到這些目標，將面臨從交易所下市的風險。必和必拓表示，「印尼目前面臨越來越多眾所周知的ESG和負責任的來源挑戰」。

自2019年以來，印尼鎳產業快速成長，雅加達利用其豐富的蘊藏量打造電動車生態系。中國企業已投入數十億美元並控制著該國最大的鎳營運。

法國礦業公司Eramet的主管上個月警告說，預計印尼的低成本鎳供應商將在未來幾年內消滅競爭對手，到了2029年，印尼的低成本鎳供應商最終可能占LME可交易的全球高純度鎳的四分之三以上。 過去一年鎳價下跌40%，至每噸17,400美元。

LME告訴英國金融時報，它支持該行業「採取幾項永續發展措施，以確保整個供應鏈的透明度」。

該交易所並表示，低碳鎳已在其Metalshub平台上市，「交易數據支持確認了LME價格可信的『綠色溢價』」。

印尼 必和必拓 澳洲 鎳價

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