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簽反同法案恐失1200億援助 迦納財政部秘密談話曝光

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
迦納財政部的秘密建議近日遭曝光，官員盼總統不要簽署反LGBT+法案，否則恐失去西方援助。路透
迦納財政部的秘密建議近日遭曝光，官員盼總統不要簽署反LGBT+法案，否則恐失去西方援助。路透

國內性別法案竟會讓國際組織取消援助？迦納財政部4日提醒總統，若簽署國會通過的反LGBT+法案，世界銀行恐會取消對迦納的38億美元（約新台幣1200億元）援助。迦納國會近日表決通過，只要被認定是LGBT+族群就要被關3年，但由於烏干達也曾因通過爭議法律，被國際貨幣基金組織取消援助，讓政府對國會的決議很感冒。

恐失去38億援助

根據《英國廣播公司》報導，迦納財政部近日提醒總統阿庫福-阿多，若太快簽定國會通過的反LGBT+法案，恐讓迦納未來5到6年失去世界銀行總計38億美元的補助，建議等到最高法庭決議此法是否違憲再做打算。迦納自2022年因通膨與物資短缺陷入經濟危機，去年才跟世界銀行申請到補助，財政部擔心若法律生效，恐拿不到國家的救命錢。

此提醒原本是秘密對話，卻意外遭到當地媒體公開，實屬不尋常。迦納法律規定，總統有7天時間決定是否要簽署國會通過的法令使其生效，若未簽名則要在14天內給出理由。迦納國會於2月29日通過此法，但據傳阿庫福-阿多還在跟內閣討論是否要讓法案生效。

西方群起譴責

迦納議會近日通過《適當人類性別保障與迦納家庭價值法》，其中條文規定，若被認定為是LGBT+族群要關3年，為LGBT+相關活動進行倡議與傳播更可關5年，引發國際關注。《法蘭西24》提到，聯合國、英國與美國都在迦納議會通過法案時表示譴責。

此外，非洲國家烏干達先前也因通過反LGBT+法案，被國際貨幣基金組織（IMF）凍結援助。若法案真的通過，光是今年迦納恐損失8.5億美元，該國恐難維持外匯存底，影響該國賴以為生的原物料黃金與可可豆出口。

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